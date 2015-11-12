Редактирование текстов

Редактирование и КорректураЗакрыт36 заявок1036 просмотров
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Нужно провести редактирование русских текстов, Тематика - разноплановая. Доведение текста до читабельной формы. Так, же грамматика

и лексика.

Тестовое задание в прикрепленном файле.

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8 лет назад
vadim07101976
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад