Редактирование текстов

Ваша задача – заходить на каждый ресурс и находить все емейлы. Перечень сайтов я дам индивидуально В случае если емейлов на сайте нет вообще, а есть только форма обратной связи – обязательно ставим ее При моей проверке ...
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Нужно провести редактирование русских текстов, Тематика - разноплановая. Доведение текста до читабельной формы. Так, же грамматика
и лексика.
Тестовое задание в прикрепленном файле.
Ваша цена на примере тестового задания.
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