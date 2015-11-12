Доработка Word документа.

Добрый день!

В приложение Word файл.

Требуется:

1. Разбить на секции – на данный момент, в header на каждой странице везде стоит Page 1-1, а должно идти в соотвествии со страницами Page 1-2, Page 1-3 и.т.д.

2. Готовый документ должен быть в Pdf, который будет включать в себя привязку к оглавлению / закладки.

Т.е. при нажатие в Оглавление на подраздел, должен происходить автоматически переход к данному содержанию.

Просьба указывать стоимость и сроки в предложение.