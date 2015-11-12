Доработка Word документа.

Нужно отредактировать и проверить на орфографию текст обьемом в 50 тысяч символов. В итоге не должно быть орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок. Текст должен читаться легко.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
В приложение Word файл.
Требуется:
1. Разбить на секции – на данный момент, в header на каждой странице везде стоит Page 1-1, а должно идти в соотвествии со страницами Page 1-2, Page 1-3 и.т.д.
2. Готовый документ должен быть в Pdf, который будет включать в себя привязку к оглавлению / закладки.
Т.е. при нажатие в Оглавление на подраздел, должен происходить автоматически переход к данному содержанию.
Просьба указывать стоимость и сроки в предложение.
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