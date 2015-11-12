Доработка Word документа.

Редактирование и КорректураЗавершен5 заявок264 просмотра
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Добрый день!

В приложение Word файл.

Требуется:

1. Разбить на секции – на данный момент, в header на каждой странице везде стоит Page 1-1, а должно идти в соотвествии со страницами Page 1-2, Page 1-3 и.т.д.

2. Готовый документ должен быть в Pdf, который будет включать в себя привязку к оглавлению / закладки.

Т.е. при нажатие в Оглавление на подраздел, должен происходить автоматически переход к данному содержанию.

Просьба указывать стоимость и сроки в предложение.

8 лет назад
vitalikroslakov
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
OlaD
41 годБеларусь
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$13
1 день
Отличное соотношение цены и качества. Работа целиком выполнена раньше срока, отличная коммуникация. Спасибо!
Постановка задачи чётко, оплата со свистом, человеческий подход. Рекомендую!
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