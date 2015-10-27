Исправление ошибок

Редактирование и КорректураЗакрыт20 заявок326 просмотров
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Есть 50 тыс.ключевых запросов (исходные данные в файле excel)  

Пример:  

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Необходимо исправить ошибки. Ошибки далеко не во всех фразах.  

Исправлять нужно только РУССКИЕ слова, кроме названия брендов и марок  

Пример: ремонт стиральных машин Вош свк 1200 (Вош и свк править не надо)  

Если есть сокращенные слова то ставим в конце слова точку.  

Пример: ремонт ст маш бош – После исправления должно быть так: ремонт ст. маш. бош  

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8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов