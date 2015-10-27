Исправление ошибок

Необходимо отформатировать текст в редакторе MS WORD Работа требует аккуратности, педантичности и строго соблюдения сроков. оплата 3 рубля за простую страницу (только текст), 5 рублей за страницу исходного текста с картинками и таблицами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 50 тыс.ключевых запросов (исходные данные в файле excel)
Пример:
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Необходимо исправить ошибки. Ошибки далеко не во всех фразах.
Исправлять нужно только РУССКИЕ слова, кроме названия брендов и марок
Пример: ремонт стиральных машин Вош свк 1200 (Вош и свк править не надо)
Если есть сокращенные слова то ставим в конце слова точку.
Пример: ремонт ст маш бош – После исправления должно быть так: ремонт ст. маш. бош
Пишите стоимость и сроки
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