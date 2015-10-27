Исправление ошибок

Есть 50 тыс.ключевых запросов (исходные данные в файле excel)

Пример:

g ремонт стиральных машин

general electric ремонт стиральных машин

googl ремонт стиральных машин

gorenje ws 40129 ремонт стиральных машин

gorenje ремонт стиральных машин

gorenje стиральная машина ремонт

gorenje стиральные машины ремонт

gsib15a60 выгорела нога стиральная машина lg ремонт

Петербург ремонт стиральных машин

h гид по ремонту ews 1046 electrolux

haier ремонт стиральных машин

haier ремонт стиральных машин адреса и телефоны

haier стиральная машина ремонт

Необходимо исправить ошибки. Ошибки далеко не во всех фразах.

Исправлять нужно только РУССКИЕ слова, кроме названия брендов и марок

Пример: ремонт стиральных машин Вош свк 1200 (Вош и свк править не надо)

Если есть сокращенные слова то ставим в конце слова точку.

Пример: ремонт ст маш бош – После исправления должно быть так: ремонт ст. маш. бош

Пишите стоимость и сроки