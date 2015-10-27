Необходимо откорректировать несколько статей

Необходимо отформатировать текст в редакторе MS WORD Работа требует аккуратности, педантичности и строго соблюдения сроков. оплата 3 рубля за простую страницу (только текст), 5 рублей за страницу исходного текста с картинками и таблицами.
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Нужно грамотно откорректировать несколько статей. 10 р. за 1000 символов... Пишите, в теме письма укажите "корректор"
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