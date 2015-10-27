Необходимо откорректировать несколько статей

Редактирование и КорректураЗакрыт18 заявок344 просмотра
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Нужно грамотно откорректировать несколько статей. 10 р. за 1000 символов... Пишите, в теме письма укажите "корректор"

8 лет назад
saks1959
64 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад