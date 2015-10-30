Корректировка (медицинская тематика)

Редактирование и КорректураЗакрыт5 заявок252 просмотра
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Здравствуйте!

ищу корректора, необходимо выполнить корректуру текстов медицинской тематики 150 шт.

Требования:

Филологическое образование

Опыт работы в этой тематике желателен но не обязателен

Умение работать с системой Wordpress (желательно)

Тексты в среднем 5-6т. символов

Интересует цена за 1000 символов без пробелов. Если есть портфолио текстов после вашей работы, обязательно дайте ссылку.

8 лет назад
webmaster17
Михаил 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад