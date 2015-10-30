Проверка ошибок в тексте

Редактирование и КорректураЗакрыт60 заявок666 просмотров
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Нужно проверять тексты на наличие опечаток, ошибок, отсутствия запятых. Очень важно, так как на выходе текст должен быть без ошибок!!!!

Оплата сдельная за один документ (обычно от 20 до 40 страниц А4 - с картинками, текстов до 15-20к знаков).

Предложения пишите тут и указывайте цену за 1 проверку!(за проверку 1 документа!)

8 лет назад
antonio_86
Антон 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад