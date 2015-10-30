Проверка ошибок в тексте

Нужно проверять тексты на наличие опечаток, ошибок, отсутствия запятых. Очень важно, так как на выходе текст должен быть без ошибок!!!!

Оплата сдельная за один документ (обычно от 20 до 40 страниц А4 - с картинками, текстов до 15-20к знаков).

Предложения пишите тут и указывайте цену за 1 проверку!(за проверку 1 документа!)