Поставить ударения в тексте

Редактирование и КорректураЗакрыт9 заявок264 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть файл примерно на 600 слов (это примерно 2 страницы А4).

Нужно поставить ударения в именах. Срок сегодня.

Работы примерно на час максимум.

Пример в прикреплении.

апд

8 лет назад
ifsa
Юрий 
44 годаСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад