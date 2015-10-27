Поставить ударения в тексте

Необходимо отформатировать текст в редакторе MS WORD Работа требует аккуратности, педантичности и строго соблюдения сроков. оплата 3 рубля за простую страницу (только текст), 5 рублей за страницу исходного текста с картинками и таблицами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть файл примерно на 600 слов (это примерно 2 страницы А4).
Нужно поставить ударения в именах. Срок сегодня.
Работы примерно на час максимум.
Пример в прикреплении.
апд
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