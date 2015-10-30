Обработка файла

Редактирование и КорректураЗакрыт20 заявок310 просмотров
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Нужно сделать некоторые изменения в txt файле, такие как замена, разбивка файла на указанное количество частей

8 лет назад
24lance
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад