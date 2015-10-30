Простая работа за небольшие деньги

$2
Редактирование и КорректураЗакрыт34 заявки430 просмотров
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Нужен исполнитель для небольшой и простой монотонной работы. Нужно: 

1. Сохранить несколько сотен картинок с веб-страницы и скинуть мне в архиве. 

2. Набрать тексты с pdf-документа. 

Работа простая, справится любой школьник. Оплата небольшая, но гарантированная - по 100 руб. за каждое задание. 

8 лет назад
nashural
Павел 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад