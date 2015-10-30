Проверить 1000 статей

Есть статьи, технической тематики инженерия.

Есть требования к статьям: качество, уникальность, содержание, грамотность.

Требуется проверить написанные статьи по этим требованиям и в случае необходимости поправить или отправить на доработку исполнителю.

Готовы за качественную работу оплачивать 15р/статья. Ценник обсуждаемый.

В день по 10-15 статей нужно успевать проверять.