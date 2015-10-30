Проверить 1000 статей

Редактирование и КорректураЗакрыт17 заявок425 просмотров
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Есть статьи, технической тематики инженерия.

Есть требования к статьям: качество, уникальность, содержание, грамотность.

Требуется проверить написанные статьи по этим требованиям и в случае необходимости поправить или отправить на доработку исполнителю.

Готовы за качественную работу оплачивать 15р/статья. Ценник обсуждаемый.

В день по 10-15 статей нужно успевать проверять.

8 лет назад
el-sn
Серж 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад