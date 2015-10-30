Проверить 1000 статей

Нужно сделать некоторые изменения в txt файле, такие как замена, разбивка файла на указанное количество частей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть статьи, технической тематики инженерия.
Есть требования к статьям: качество, уникальность, содержание, грамотность.
Требуется проверить написанные статьи по этим требованиям и в случае необходимости поправить или отправить на доработку исполнителю.
Готовы за качественную работу оплачивать 15р/статья. Ценник обсуждаемый.
В день по 10-15 статей нужно успевать проверять.
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