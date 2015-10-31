Требуется отредактировать ряд статей тематика "медицина"

$30
Редактирование и КорректураЗакрыт16 заявок269 просмотров
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Есть ряд статей с моего старого сайта (он на реконструкции, статьи уже не в индексе)

Требуется

проверить через программу антиплагиат на уникальность

отредактировать актуальность информации, где дописать

исправить ошибки

Поправить стилистику

Цена 70 рублей за статью

Размеры статьи от 2000 до 10000

8 лет назад
MeXiC
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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