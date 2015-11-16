Распознать 12 страниц текста

Есть ряд статей с моего старого сайта (он на реконструкции, статьи уже не в индексе) Требуется проверить через программу антиплагиат на уникальность отредактировать актуальность информации, где дописать исправить ошибки Поправить стилистику Цена 70 рублей за статью Размеры статьи от 2000 до 10000