Переписать данные с картинки в excel

$5
Редактирование и КорректураЗакрыт25 заявок434 просмотра
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Есть 4 странички А4 со сканами чеков платежных терминалов: http://take.ms/Wa2bD

Из этих сканов нужно составить excel-документ в котором будет:

1) вырезанная картинка чека - примерно как показано зеленым на картинке

2) дата платежа  - на картинке обведены красным

3) RRN (оно же - код транзакции, оно же - номер посилання) - на картинке обведены красным

оплата вебмани

8 лет назад
dtx
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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