Есть каталог порядка 200тыс медицинских статей - описание диагнозов, медикаментов, интервью и т.п.

Статьи добывались путем парсинга с других сайтов вместе с форматированием, в итоге в нашем дизайне статьи выглядят не презентабельно.

Нужно в админке поменять форматирование статей, чтобы выглядело "красиво"

Редактировать содержание статей - не нужно.

Вероятно понадобятся базовые знания html.

Пример статей:

http://devmed.imedinfo.de/gesundheit/

Работа займет, полагаю 1-2 месяца.

Предложите цену.