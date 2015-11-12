Написать книгу по материалам записи семинаров/мастер-класса

0. Необходима Абсолютная грамотность русского языка

1. Есть запись материалов семинаров и мастер-класс + аудионадиктовка определенных тем

2. Нужно прослушать весь материал и скомпоновать содержание, которое впоследствии вы наполните данным из аудиоматериалов, предаварительно вложив в "писательский речевой оборот".

3. Тематика специфическая: "черная магия + продающая история автора". Просьба не готовых взяться за эту тему или не разделяющих личные предпочтения и работу - не писать, давайте взаимно уважать время друг друга.

4. На выходе нужна книга 180-230 страниц А5.

5. Сроки до 1.5 месяцев

6. Оплата поэтапная, после зафиналивания очередного заранее оговоренного этапа.

7. Никак Экстренных оплат в любых ЧП случаях, работает четко по срокам из Технического задания

8. Для жителей из Украина возможна робота по договору (из вашего проекта будет высчитан сбор в налоговую, пенсионный и тд (стандартный набор госс. пошлины).

9. Интересует оплата только за ВСЮ работу целиком. ( по главам, строчкам, символам, словам, пикселям.... работа не рассматривается). Работа только под ключ.

10. Каждая глава книги, содержания и тд - утверждается после её написания.

Указывайте свою ориентировочную стоимость и будьте настроены на результат. Для проявивших желания и совпавших по критериям, будет оплачиваемое тестовое задание, для оценки вашего стиля письма и грамматических навыков.