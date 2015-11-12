Ручной сбор емейлов для партнерства

Ваша задача – заходить на каждый ресурс и находить все емейлы. Перечень сайтов я дам индивидуально

В случае если емейлов на сайте нет вообще, а есть только форма обратной связи – обязательно ставим ее

При моей проверке если обнаружится, что на сайте были емейлы, а вы их не нашли и не вписали(особенно это касается емейлов по партнерским программам), то 30% оплаты от всей работы я вычеркиваю и не оплачиваю. Мне нужно качество. Не спеша просматривайте ресурс

Оплата:

Оплата производится каждый день в конце рабочего дня выплатой на Яндекс Деньги

1 емейл = 1р

Контакты:

Если вас заинтересовала работа, пишите сразу по контактам, которые указаны в профиле