Ручной сбор емейлов для партнерства

Редактирование и КорректураЗакрыт16 заявок376 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ваша задача – заходить на каждый ресурс и находить все емейлы. Перечень сайтов я дам индивидуально 

В случае если емейлов на сайте нет вообще, а есть только форма обратной связи – обязательно ставим ее 

При моей проверке если обнаружится, что на сайте были емейлы, а вы их не нашли и не вписали(особенно это касается емейлов по партнерским программам), то 30% оплаты от всей работы я вычеркиваю и не оплачиваю. Мне нужно качество. Не спеша просматривайте ресурс  

Оплата:  

Оплата производится каждый день в конце рабочего дня выплатой на Яндекс Деньги  

1 емейл = 1р  

Контакты:

Если вас заинтересовала работа, пишите сразу по контактам, которые указаны в профиле

8 лет назад
sepz
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад