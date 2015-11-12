Редакция текста

Распознать 12 страниц текста https://yadi.sk/d/tWnJTnT4kQrjJ и сохранить в Word с сохранением форматирования, таблиц итп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отредактировать готовый текст по теме юриспруденция.
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