Перевод сканкопии в текстовый формат

Редактирование и КорректураЗавершен10 заявок285 просмотров
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Есть сканкопии 15 документов,нужен текст из них в формате TXT

8 лет назад
anaba2013
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Aris2711
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Довольны сотрудничеством,все аккуратно,не дорого и в срок
Была поставлена четкая задача, а в процессе ее выполнения даны оперативные комментарии невзирая на время суток. В итоге проект – сдан, оплата – своевременна. И я однозначно рекомендую Ольгу как отличного работодателя!