Перевод роликов YouTube в текст

Ваша задача – заходить на каждый ресурс и находить все емейлы. Перечень сайтов я дам индивидуально В случае если емейлов на сайте нет вообще, а есть только форма обратной связи – обязательно ставим ее При моей проверке ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть список YouTube роликов на русском языке (могут встречаться английские фразы), которые надо "конвертировать" в текст. Для каждого ролика на выходе должен быть DOC-файл с текстом без разбивки по времени. Точность соответствия содержимому ролику должна быть высокой, допускаются небольшие правки, чтобы избежать тавтологии, убрать слова-паразиты и т.п. На выходе должен быть текст, который можно понять без просмотра видео.
Также надо будет в Google Docs разово заполнять информацию по ролику: сколько просмотров, лайков и т.п.
Для выполнения работы необходимо:
- Быстро набирать текст.
- Быть грамотным.
Пример конвертации во вложении.
Указывайте стоимость в долларах за обработку 100 минут роликов.
Работы много, поэтому буду работать с несколькими исполнителями.
Оплата предпочтительнее в WMZ, для жителей Украины возможен банковский перевод в гривнах по курсу НБУ.
- Похожие заказы
- Редактирование и Корректура16 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно провести редактирование русских текстов, Тематика - разноплановая. Доведение текста до читабельной формы. Так, же грамматика и лексика. Тестовое задание в прикрепленном файле. Ваша цена на примере тестового задания.Редактирование и Корректура36 заявокЗакрыт8 лет назад
0. Необходима [b]Абсолютная грамотность русского языка[/b] 1. Есть запись материалов семинаров и мастер-класс + аудионадиктовка определенных тем 2. Нужно прослушать весь материал и скомпоновать содержание, которое впоследствии вы наполните данным из аудиоматериалов, предаварительно вложив в "писательский речевой ...Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сканкопии 15 документов,нужен текст из них в формате TXTЗавершен8 лет назад
Необходимо отредактировать готовый текст по теме юриспруденция.Редактирование и Корректура15 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Распознать 12 страниц текста https://yadi.sk/d/tWnJTnT4kQrjJ и сохранить в Word с сохранением форматирования, таблиц итп.Завершен8 лет назад
- $5
Есть 4 странички А4 со сканами чеков платежных терминалов: http://take.ms/Wa2bD Из этих сканов нужно составить excel-документ в котором будет: 1) вырезанная картинка чека - примерно как показано зеленым на картинке 2) дата платежа - на картинке обведены красным 3) ...Редактирование и Корректура25 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно перевести видео в текст https://goo.gl/Mrbxfq. В своих предложениях указывайте цену.Редактирование и Корректура21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть каталог порядка 200тыс медицинских статей - описание диагнозов, медикаментов, интервью и т.п. Статьи добывались путем парсинга с других сайтов вместе с форматированием, в итоге в нашем дизайне статьи выглядят не презентабельно. Нужно в админке поменять форматирование ...Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! В приложение Word файл. Требуется: 1. Разбить на секции – на данный момент, в header на каждой странице везде стоит Page 1-1, а должно идти в соотвествии со страницами Page 1-2, Page 1-3 и.т.д. 2. Готовый документ ...Завершен8 лет назад