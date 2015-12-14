Перевод роликов YouTube в текст

Есть список YouTube роликов на русском языке (могут встречаться английские фразы), которые надо "конвертировать" в текст. Для каждого ролика на выходе должен быть DOC-файл с текстом без разбивки по времени. Точность соответствия содержимому ролику должна быть высокой, допускаются небольшие правки, чтобы избежать тавтологии, убрать слова-паразиты и т.п. На выходе должен быть текст, который можно понять без просмотра видео.

Также надо будет в Google Docs разово заполнять информацию по ролику: сколько просмотров, лайков и т.п.

Для выполнения работы необходимо:

- Быстро набирать текст.

- Быть грамотным.

Пример конвертации во вложении.

Указывайте стоимость в долларах за обработку 100 минут роликов.

Работы много, поэтому буду работать с несколькими исполнителями.

Оплата предпочтительнее в WMZ, для жителей Украины возможен банковский перевод в гривнах по курсу НБУ.