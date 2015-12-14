Перевод роликов YouTube в текст

Редактирование и КорректураЗавершен46 заявок966 просмотров
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Есть список YouTube роликов на русском языке (могут встречаться английские фразы), которые надо "конвертировать" в текст. Для каждого ролика на выходе должен быть DOC-файл с текстом без разбивки по времени. Точность соответствия содержимому ролику должна быть высокой, допускаются небольшие правки, чтобы избежать тавтологии, убрать слова-паразиты и т.п. На выходе должен быть текст, который можно понять без просмотра видео.

Также надо будет в Google Docs разово заполнять информацию по ролику: сколько просмотров, лайков и т.п.

Для выполнения работы необходимо:

- Быстро набирать текст.

- Быть грамотным.

Пример конвертации во вложении.

Указывайте стоимость в долларах за обработку 100 минут роликов.

Работы много, поэтому буду работать с несколькими исполнителями.

Оплата предпочтительнее в WMZ, для жителей Украины возможен банковский перевод в гривнах по курсу НБУ.

8 лет назад
iEmployer
Алексей 
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
Zmeika89
Ирина 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$9
7 дней
Сотрудничеством доволен, спасибо за работу!
Отличный заказчик, сотрудничеством очень довольна! Задача поставлена чётко, всегда на связи, вопросы решаются оперативно, оплата в срок. И в общении очень приятный человек. Всем рекомендую!
wolchonokW7
Екатерина 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$15
3 дня
Отлично поработали, спасибо!
Работала с ним над новым интересным проектом:) Хороший, адекватный заказчик. Оплата без проблем. Все вопросы решались оперативно. Буду рада новому сотрудничеству! Рекомендую.
Dmitry_113
Дмитрий 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$14
1 день
Отлично поработали, спасибо!
Отличный заказчик. Понятные задачи, отличная коммуникация, своевременная оплата!