Навыки:
- HTML4.1 / HTML5
- CSS 2.1 / CSS3
- jQuery - владение на высоком уровне (от внедрения готовых плагинов до написания собственных решений и плагинов)
- Блочная/табличная/резиновая верстка
- Адаптивная верстка, отзывчивый дизайн
- Чистая, аккуратная, семантически продуманная разметка
- Соблюдение стандартов W3C
- Комментирование кода
- Кроссброузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 7.0+, Safari 4.0+, Opera 10.0+)
Несколько слов о себе:
Работаю в студии front end разработчиком. Имею опыт сопровождения крупных порталов. В портфолио представлен не весь список работ(по причине конфиденциальности), самые вкусные представлю по просьбе.
Ссылки на мои работы:
http://misma.pro/ - сайт компании misma
http://qawebmart.com/ - сайт для компании, ориентированной на американский рынок
http://webmartlab.by/ - сайт для тренинг-центра
http://www.grodnoauto.by/ - сайт для автосалона VW
http://deluxe.by/ - сайт креативного агенства
http://yoskins.kz/ - верстка интернет магазина
http://torgby.by/ - верстка торговой площадки
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