front end developer

Навыки:

- HTML4.1 / HTML5

- CSS 2.1 / CSS3

- jQuery - владение на высоком уровне (от внедрения готовых плагинов до написания собственных решений и плагинов)

- Блочная/табличная/резиновая верстка

- Адаптивная верстка, отзывчивый дизайн

- Чистая, аккуратная, семантически продуманная разметка

- Соблюдение стандартов W3C

- Комментирование кода

- Кроссброузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 7.0+, Safari 4.0+, Opera 10.0+)

Несколько слов о себе:

Работаю в студии front end разработчиком. Имею опыт сопровождения крупных порталов. В портфолио представлен не весь список работ(по причине конфиденциальности), самые вкусные представлю по просьбе.

Ссылки на мои работы:

http://misma.pro/ - сайт компании misma

http://qawebmart.com/ - сайт для компании, ориентированной на американский рынок

http://webmartlab.by/ - сайт для тренинг-центра

http://www.grodnoauto.by/ - сайт для автосалона VW

http://deluxe.by/ - сайт креативного агенства

http://yoskins.kz/ - верстка интернет магазина

http://torgby.by/ - верстка торговой площадки