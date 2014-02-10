- HTML (HTML5) + CSS3, jQuery
- Ручной, валидный код с комментариями
- Использование спрайтов – позволяет повысить производительность веб-страниц
- Кроссбраузерность: IE8+ (если нужно можно и IE7), FF 4+, Opera 10.5+, Safari, Chrome
- Соблюдение стандартов W3C
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
- Четкое соблюдение сроков
Ориентировочные цены за верстку:
- Главная: 10-50 у.е. (в зависимости от сложности).
- Внутренняя: 5-25 у.е. (в зависимости от сложности).
- Стоимость часа работы — 5 $
- Стоимость месяца работы — 1000 $
Мы ценим свое и ваше время. Наши профессиональные и деловые качества помогут вам в организации деловой деятельности.
Наши качества - это профессиональная компетентность и порядочность.