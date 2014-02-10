- HTML (HTML5) + CSS3, jQuery + Верстка для Aukro.ua интернет-аукциона

- HTML (HTML5) + CSS3, jQuery

- Ручной, валидный код с комментариями

- Использование спрайтов – позволяет повысить производительность веб-страниц

- Кроссбраузерность: IE8+ (если нужно можно и IE7), FF 4+, Opera 10.5+, Safari, Chrome

- Соблюдение стандартов W3C

- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

- Четкое соблюдение сроков

Ориентировочные цены за верстку:

- Главная: 10-50 у.е. (в зависимости от сложности).

- Внутренняя: 5-25 у.е. (в зависимости от сложности).

- Стоимость часа работы — 5 $

- Стоимость месяца работы — 1000 $

Мы ценим свое и ваше время. Наши профессиональные и деловые качества помогут вам в организации деловой деятельности.

Наши качества - это профессиональная компетентность и порядочность.