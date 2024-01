Квалификация: Бакалавр

Дата рождения: 25 декабря, 1983

Место жительства: г. Москва

Семейное положение: не замужем

Дети: нет

Контактные телефоны:

домашний (499)7176277, мобильный (910) 4011910

электронная почта: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ:

2004 - 2007 UNIVERSITY OF ARTS LONDON, CHELSEA COLLEGE OF ART AND DESIGN, BA (HONS) Design for Communication, Graphic Design

2003 – 2004 UNIVERSITY OF ARTS LONDON, CHELSEA COLLEGE OF ART AND DESIGN, Foundation Course in Visual Communication.

2001 – 2003 DAVIES LAING AND DICK COLLEGE LONDON, A-level Course in Arts and Photography

1999 – 2001 FRENSHAM HEIGHTS SCHOOL, SURREY, ENGLAND, GCSE (General Certificate of Secondary Education)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ:

«Специалист» при МГТУ им. Н.Э.Баумана по специализации: Специалист по графическому дизайну (Adobe Photoshop CS3, Графический дизайн в Adobe Photoshop), работа в системе Adobe Illustrator CS3.

ОПЫТ РАБОТЫ: практика в рамках университетской программы.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

• Знание графических пакетов: Adobe CS3 (Photoshop, Illustrator)

• Английский язык - свободно

• Водительские права категории ‘B’

ЛИЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Трудолюбие, любознательность, творческое мышление, коммуникабельность, ответственность.