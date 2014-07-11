Требуется разработка модуля интерактивных планировок квартир и помещений. Логика: Модуль устанавливается на отдельный поддомен, с помощью iframe встраивается в страницы сайтов Берется 3д макет здания, с помощью модуля в нем задаются секции/подъезды, этажи, квартиры, планировки, статусы, цены Должна быть ...