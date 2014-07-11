Требуется разработка модуля интерактивных планировок квартир и помещений. Логика: Модуль устанавливается на отдельный поддомен, с помощью iframe встраивается в страницы сайтов Берется 3д макет здания, с помощью модуля в нем задаются секции/подъезды, этажи, квартиры, планировки, статусы, цены Должна быть ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется разработка модуля на Drupal 7 Техзадание: Разработка модуля чата наподобие модуля "drupalchat", + добавление функции видео звонка между участниками чата Присылайте ваши предложенияСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
Требуется помощь в создании каталога на CMS Drupal. Построение структуры каталога, настройка дизайна по средствам готовых шаблонов.Системы управления (CMS)19 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен сайт наподобие этому по функционалу www.liveexpert.ru нужен уникальный дизайн и доработки. Буду рад выслушать ваши предложения по ценеСистемы управления (CMS)10 заявокЗакрыт9 лет назад