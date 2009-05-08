Имею опыт написания программ под различные цели
Языки: Delphi VB FoxPro SQL
Бд: PervasiveSQL MsSQL FoxPro Interbase
Опыт работы
c 2000 года
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
2 балла
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
14 лет назад
Аскар - профи, быстро и качественно сделал нужную функцию, выражаю ему огромную благодарность.
Ответный отзыв
Задача поставленна корректо. Оплату получил оперативно. Всем советую!
$50
10 баллов
14 лет назад
Отличный исполнитель! Все что просил - выполнил быстро и с пониманием дела! Отличный профессионал. Было приятно работать. Рекомендую
Ответный отзыв
Задача поставлена четко. Оплата произведена оперативно, как договаривались. Рад сотрудничеству. Всем рекомендую. 10 баллов.
$50
10 баллов
15 лет назад
Задача выполнена очень оперативно, реализовал все пожелания, приятно работать. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Задача поставленна понятно. Оплата произведена без задержек, в полном объеме и очень оперативно. Всем рекомендую.
$50
10 баллов
15 лет назад
Было приятно работать, человек держит слово и с пониманием относится к корректировкам, даже если это мелочь. Спасибо
Ответный отзыв
Задание поставлено понятно. Материал предоставлен вовремя. Оплата произведена Своевременно. Всем советую.
Прикладное ПО
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга