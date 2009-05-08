ascar

Аскар ascar

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Имею опыт написания программ под различные цели

Языки: Delphi VB FoxPro SQL

Бд: PervasiveSQL MsSQL FoxPro Interbase

Опыт работы

c 2000 года

Delphi
Портфолио
Отзывы заказчиков
Scriptex
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
2 балла
9 лет назад
Функция по заполнению полей типа File
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ITProf
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Разбор ответа от расходомера
Аскар - профи, быстро и качественно сделал нужную функцию, выражаю ему огромную благодарность.
Задача поставленна корректо. Оплату получил оперативно. Всем советую!
Ответный отзыв
upgrade
Илья 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Программа учета карт
Отличный исполнитель! Все что просил - выполнил быстро и с пониманием дела! Отличный профессионал. Было приятно работать. Рекомендую
Задача поставлена четко. Оплата произведена оперативно, как договаривались. Рад сотрудничеству. Всем рекомендую. 10 баллов.
Ответный отзыв
neverin2
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Макрос для Excel файла
Задача выполнена очень оперативно, реализовал все пожелания, приятно работать. Всем рекомендую.
Задача поставленна понятно. Оплата произведена без задержек, в полном объеме и очень оперативно. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
klenovnn
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Список excel для недвижимости
Было приятно работать, человек держит слово и с пониманием относится к корректировкам, даже если это мелочь. Спасибо
Задание поставлено понятно. Материал предоставлен вовремя. Оплата произведена Своевременно. Всем советую.
Ответный отзыв
Прикладное ПО
3 отзыва
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