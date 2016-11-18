Аудит, настройка и ведение рекламных кампаний. Аудит сайтов.
Специализируюсь на аудите, настройке и ведении рекламных кампаний. Готова предложить оптимальную стратегию для рекламы.
При настройке рекламной кампании под ключ - аудит юзабилити с подробными рекомендациями в ПОДАРОК.
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Портфолио
- Настройка рекламной кампании166 просмотров
- Аудит действующей рекламной кампании.159 просмотров
- Экспресс аудит сайта. Юзабилити+рекомендации.182 просмотра
- Контекстная реклама строительных магазинов. Москва123 просмотра