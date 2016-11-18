Аудит, настройка и ведение рекламных кампаний. Аудит сайтов.

Специализируюсь на аудите, настройке и ведении рекламных кампаний. Готова предложить оптимальную стратегию для рекламы.

При настройке рекламной кампании под ключ - аудит юзабилити с подробными рекомендациями в ПОДАРОК.