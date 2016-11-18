asgardova

Ольга asgardova

 
33 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Аудит, настройка и ведение рекламных кампаний. Аудит сайтов.

Специализируюсь на аудите, настройке и ведении рекламных кампаний. Готова предложить оптимальную стратегию для рекламы. 

При настройке рекламной кампании под ключ - аудит юзабилити с подробными рекомендациями в ПОДАРОК.

Аудит сайтаРекламная кампания