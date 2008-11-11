Необходимо написать текст описывающий и сравнивающие разные build средства
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть сайт находящийся в разработке http://*** Нужно привести его в чувства. Редатировать желательно только css. Пишите сразу сумму и сроки. 1. Нужно найти/нарисовать не вычурную кнопку "В корзину" шириной пикселей в 60. Нужно заменить текущую кнопку, этой кнопкой. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть сверстанная страница. Верстка качественная, у каждого смыслового блока свои class и id, и с очень малым количеством css форматирования. Собственно, это тема Zen для друпала, но это не важно. Страница в приложении. Есть вот такая ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется написать PHP функцию. Входные параметры: int width string preffix string suffix Функция РЕКУРСИВНО обходит текущий каталог, находит все изображения(gif,jpeg,jpg,png). Если имя изображения не начинается с $preffix и не заканчивается $suffix(не считая расширения), то нужно изменить его размеры так, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $10
Есть набор простых gif картинок-кнопок с надписями на английском(папка buttons в приложении). Есть psd с ними(buttons.psd). Есть шрифты(папка fonts). Мне нужны те же картинки, но с надписями, переведенными на русский. Нужны и gif и psd. Так ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен14 лет назад
На небольшом сайте есть около 10 мест, которые криво отображаются под ИЕ. Все они мелкие, например, отступы не правильные. Везде достаточно правки css. Так же есть пару мелких деталей, которые криво отображаются и под другие ...HTML-верстка2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $50
Необходимо взять наиболее подходящую друпал тему и стилизовать ее вот под такую страницу http://**** . То есть должны точно так же выглядеть: -шапка(поиск можно не делать) -меню основных ссылок(то которое горизонтальное сверху) -цвета заголовков и ссылок -меню слева ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт15 лет назад