Очень лояльный и приятный заказчик. Очень быстро и четко объяснил, что делать, дополнительно ничего не требовал. Несмотря на то, что я изначально закрыл глаза на ИЕ6, человек не причитал, а просто вежливо попросил доделать верстку в этом браузере (верстку на тот момент он уже полностью оплатил). Весьма приятен в сотрудничестве, рекомендую данного заказчика всем фрилансерам.