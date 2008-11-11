ashes

Генадий Бермудов ashes

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка/дизайн списков на сайте

    Есть сайт находящийся в разработке http://*** Нужно привести его в чувства. Редатировать желательно только css. Пишите сразу сумму и сроки. 1. Нужно найти/нарисовать не вычурную кнопку "В корзину" шириной пикселей в 60. Нужно заменить текущую кнопку, этой кнопкой. ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скопировать верстку

    Есть сверстанная страница. Верстка качественная, у каждого смыслового блока свои class и id, и с очень малым количеством css форматирования. Собственно, это тема Zen для друпала, но это не важно. Страница в приложении. Есть вот такая ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • PHP функция, изменяющая размеры изображений

    Требуется написать PHP функцию. Входные параметры: int width string preffix string suffix Функция РЕКУРСИВНО обходит текущий каталог, находит все изображения(gif,jpeg,jpg,png). Если имя изображения не начинается с $preffix и не заканчивается $suffix(не считая расширения), то нужно изменить его размеры так, ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Русифицировать картинки

    $10

    Есть набор простых gif картинок-кнопок с надписями на английском(папка buttons в приложении). Есть psd с ними(buttons.psd). Есть шрифты(папка fonts). Мне нужны те же картинки, но с надписями, переведенными на русский. Нужны и gif и psd. Так ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Поправить кривизну в верстке (в основном под ИЕ)

    На небольшом сайте есть около 10 мест, которые криво отображаются под ИЕ. Все они мелкие, например, отступы не правильные. Везде достаточно правки css. Так же есть пару мелких деталей, которые криво отображаются и под другие ...

    CSS
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Измение темы Drupal

    $50

    Необходимо взять наиболее подходящую друпал тему и стилизовать ее вот под такую страницу http://**** . То есть должны точно так же выглядеть: -шапка(поиск можно не делать) -меню основных ссылок(то которое горизонтальное сверху) -цвета заголовков и ссылок -меню слева ...

    CSSDrupal
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
alexriz
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Верстка/дизайн списков на сайте
Отличный работодатель. Легко нашли общий язык, четко описывает, то чего он хочет. Всем советую. Приятно иметь дело с честным человеком.
Отличный верстальщик, знает своё дело. Без проблем выполнил дополнительные просьбы.
Ответный отзыв
Nikolas_Sharp
Александр 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Скопировать верстку
Очень лояльный и приятный заказчик. Очень быстро и четко объяснил, что делать, дополнительно ничего не требовал. Несмотря на то, что я изначально закрыл глаза на ИЕ6, человек не причитал, а просто вежливо попросил доделать верстку в этом браузере (верстку на тот момент он уже полностью оплатил). Весьма приятен в сотрудничестве, рекомендую данного заказчика всем фрилансерам.
Отличный исполнитель. Смотреть на его верстку - одно наслаждение. Несмотря на то, что изначально не были оговорены все детали, Александр без труда выполнил появившиеся в течении работы мои просьбы, в том числе доверстал под ИЕ6. Очень инициативный исполнитель, не боялся выдвигать свои идеи, которые в итоге очень положительно повлияли на результат работы.
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SeriousDron
Андрей 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$2
10 баллов
14 лет назад
PHP функция, изменяющая размеры изображений
Отличный заказчик, никаких проблем. Реагирует быстро, имеет представление о чем говорит и чего хочет. Оплата сразу же.
Исполнитель - чистой воды гений. Все выполнено даже быстрее, чем создан проект. Благодаря таким людям, человечество все еще не провалилось в бездну абсолютной бесполезности и пучина всесильной некомпетентноси еще не накрыла остатки того, что раньше называлось гордым словом "Профессионализм".
Ответный отзыв
Fed_net
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
72 отзыва
$10
10 баллов
14 лет назад
Русифицировать картинки
Отличный заказчик и, главное, понимающий. Лояльные требования. Оплата в строк.
Отличный исполнитель. Почти такой же отличный как и заказчик. Сроки выдержал с точностью до секунды. Ну а чего либо качественней полученного продукта я просто не встречал. Очень доволен. Всем рекомендую.
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bonzaznob
Олег 
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Поправить кривизну в верстке (в основном под ИЕ)
Отличный заказчик! Постановка задания четкая и корректная, порядочен, оплата вовремя...+ В общем очень понравилось работать! Рекомендую!
Рекомендую к сотрудничеству. Выполнил все, как договаривались. Терпелив, порядочен, умен, сообразителен, профессионален, находчив, оригинален, красив, знает все о своем деле, всегда на связи, никакой предоплаты, интересный собеседник и порядочный семьянин
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