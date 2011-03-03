asminog

Сергей asminog

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$65
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Анимацию и анимированный баннер

    Требуется разработка анимации персонажа и создание анимированного баннера для веб-сайта. Также необходимо подготовить анимированную рекламу длительностью 15-30 секунд для Instagram. Обеспечить высокое качество и оригинальность работы.

    Создание баннеровСоздание персонажей
    Анимация1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Бизнес-презентация.

    Требуется профессиональное оформление бизнес-презентации в брендированном стиле компании. Презентация должна содержать 10-12 слайдов и быть готова в формате PDF до конца недели. Ищем исполнителя с опытом работы в данной области.

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Перевести логотип в вектор

    Необходим перевод логотипа в векторный формат. Ожидается создание исходных файлов в форматах EPS, PDF, AI и CDR, а также SVG. Качественное выполнение задачи гарантирует получение готового векторного изображения для дальнейшего использования.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Редизайн магазина бижутерии

    $500

    Есть действующий магазин на OS Commerce, со старым "довоенным" дизайном. Нужно обновить дизайн. Учесть удобство пользования, желательно в стиле «минимализм». Подробные пожелания по скайпу. С бюджетом можно подвигаться, наличие хорошего портфолио ...

    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Флеш баннер

    $50

    Создать флеш баннер на подарочный сертификат. Размер: 468 x 60. Должен рекламировать собственно сертификаты, мол "не знаешь что подарить? подари сертификат!"

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Подарочный сертификат + баннер

    $100

    Нужен дизайн подарочного сертификата + конверт к нему, а также банер рекламирующий его. Из слов заказчика: 'нам дарили сертификат на рубашку - оформление конверт был в виде пиджака, а открываешь подарочная рубашка' ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

kaj
47 лет
17 лет в сервисе
Была
15 дней назад
$60
10 баллов
2 года назад
Бизнес-презентация.
Спасибо большое за проект! Задача интересная, коммуникация - отменная. Не проект - а мечта! Буду рада продолжению сотрудничества :)
Спасибо большое Анне за проделанную работу: четко, быстро, инициативно, со вкусом, приемлемые цены. Понимает с полуслова. Она не только оформит ваши проекты, но и поможет с их наполнением. Огромное спасибо за сотрудничество. У нас впереди еще много задач! Рада, что нашла такого исполнителя!
Ответный отзыв
Eltravinka
Елена 
39 лет
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
$5
10 баллов
2 года назад
Перевести логотип в вектор
Очень приятный заказчик. Работа с удовольствием, прям на одном дыхании) Быстрая оплата. Рекомендую!
Рекомендую Елену как ответственного профессионала! Сделала все быстро и качественно!
Ответный отзыв
gajw
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$35
10 баллов
14 лет назад
Флеш баннер
Отличный заказчик, быстрая оплата, всегда на связи, приятен в общении.
Сделал все очень качественно и очень быстро! Не только учел все пожелания, но и улучшил идею. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
brikysa1
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Подарочный сертификат + баннер
Спасибо Сергею за работу. Отличный заказчик, доступность и адекватность донесения поставленной задачи, своевременная быстрая оплата. Да и просто приятный в общении человек. Всем рекомендую! Спасибо)
Результат превзошел ожидания, все было сделано быстро и креативно. Очень рекомендую.
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