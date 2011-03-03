Спасибо большое Анне за проделанную работу: четко, быстро, инициативно, со вкусом, приемлемые цены. Понимает с полуслова. Она не только оформит ваши проекты, но и поможет с их наполнением. Огромное спасибо за сотрудничество. У нас впереди еще много задач! Рада, что нашла такого исполнителя!