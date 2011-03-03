Требуется разработка анимации персонажа и создание анимированного баннера для веб-сайта. Также необходимо подготовить анимированную рекламу длительностью 15-30 секунд для Instagram. Обеспечить высокое качество и оригинальность работы.
- Анимация1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется профессиональное оформление бизнес-презентации в брендированном стиле компании. Презентация должна содержать 10-12 слайдов и быть готова в формате PDF до конца недели. Ищем исполнителя с опытом работы в данной области.Презентации1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходим перевод логотипа в векторный формат. Ожидается создание исходных файлов в форматах EPS, PDF, AI и CDR, а также SVG. Качественное выполнение задачи гарантирует получение готового векторного изображения для дальнейшего использования.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
- $500
Есть действующий магазин на OS Commerce, со старым "довоенным" дизайном. Нужно обновить дизайн. Учесть удобство пользования, желательно в стиле «минимализм». Подробные пожелания по скайпу. С бюджетом можно подвигаться, наличие хорошего портфолио ...Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Создать флеш баннер на подарочный сертификат. Размер: 468 x 60. Должен рекламировать собственно сертификаты, мол "не знаешь что подарить? подари сертификат!"Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Нужен дизайн подарочного сертификата + конверт к нему, а также банер рекламирующий его. Из слов заказчика: 'нам дарили сертификат на рубашку - оформление конверт был в виде пиджака, а открываешь подарочная рубашка' ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад