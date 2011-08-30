PHP, MySQL, HTML, CSS, AJAX, jQuery, Curl, Design,
Администрирование сайта – доработка сайта , навожу на сайте чистоту и порядок. Занимаюсь оптимизацией и разной настройкой сайта .
Установка и настройка веб сервера – OC (FreeBSD, Debian , CentOS, Ubuntu)/В пакете установочного ПО – apache2 + mysql + php + proftpd + phpmyadmin + webmin + memcached
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
13 лет назад
Сотрудничеством очень доволен, спасибо большое за качественную работу!
Ответный отзыв
Отличный заказчик - четкое, понятное задание и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$5
10 баллов
14 лет назад
Хороший исполнитель. Все сделал буквально за 3 минуты.
Ответный отзыв
Отличный, грамотный и приятный в общении заказчик! Никаких проблем с оплатой и процессом работы. Рекомендую:)
$18
10 баллов
14 лет назад
HTML
Сделал всё очень быстро и качественно. Рекомендую.
HTML-верстка
2 отзыва
от $17
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
от $10
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $150
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
нет рейтинга