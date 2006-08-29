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Дмитрий Драгунов assert

 
45 летРоссия/Казань
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Требуется дизайнер на постоянную работу

  • Веб-программист

    $1000

    Требуется профессиональный Веб-программист на постоянную работу. - Опыт работы от 2-х лет - Возможность уделять не менее 8 часов в день - Программирование на Php+MySQL - Знание HTML, CSS, JavaScript - Ответственность, воспитанность, организованность - Любить свою работу и развиваться - Дополнительные ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется Контентщик

    Требуется контентщик на постоянную удаленную работу. - Хорошее знание английского - Умение составлять структуры сайтов - Опыт работы желателен - Ответственность и личная заинтересованность Обращаться в асю 174429116

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Веб-дизайнер

    Требуется Веб-дизайнер для создания простых, но качественных дизайнов сайтов. - Портфолио желательно - Владеть основными графическими продуктами - Умение работать со шрифтами - Знание HTML, CSS. - Умение не просто рисовать, а решать поставленные задачи - Любить свою работу и развиваться Оплата ...

    Дизайн сайтаHTMLCSS
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад