Требуется профессиональный Веб-программист на постоянную работу. - Опыт работы от 2-х лет - Возможность уделять не менее 8 часов в день - Программирование на Php+MySQL - Знание HTML, CSS, JavaScript - Ответственность, воспитанность, организованность - Любить свою работу и развиваться - Дополнительные ...
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- $1000Веб-программирование17 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется контентщик на постоянную удаленную работу. - Хорошее знание английского - Умение составлять структуры сайтов - Опыт работы желателен - Ответственность и личная заинтересованность Обращаться в асю 174429116Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется Веб-дизайнер для создания простых, но качественных дизайнов сайтов. - Портфолио желательно - Владеть основными графическими продуктами - Умение работать со шрифтами - Знание HTML, CSS. - Умение не просто рисовать, а решать поставленные задачи - Любить свою работу и развиваться Оплата ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад