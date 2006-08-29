Требуется профессиональный Веб-программист на постоянную работу. - Опыт работы от 2-х лет - Возможность уделять не менее 8 часов в день - Программирование на Php+MySQL - Знание HTML, CSS, JavaScript - Ответственность, воспитанность, организованность - Любить свою работу и развиваться - Дополнительные ...