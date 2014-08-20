assets2012

Екатерина Гнедая assets2012

 
36 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн + верстка

    Необходимо продолжить начатый дизайн и верстку (адаптивная html верстка как под ПК, так и под мобильные устройства ( планшеты, моб. телы). Кроссбраузерность, кроссплатформенность)). Сверстана главная страница + есть пара картинок (не макетов) внутренних страниц. ...

    HTML
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется дизайнер - верстальщик

    Требуется дизайнер – верстальщик. Адаптивная(!) html верстка как под ПК, так и под мобильные устройства ( планшеты, моб. телы). Кроссбраузерность, кроссплатформенность. Исполнитель нужен для долгосрочного сотрудничества, так как проект в дальнейшем будет развиваться. В заявках ...

    HTML
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт под ключ

    Требуется создать сайт под ключ на самописном движке. Никаких joomla, Битрикс и тому подобное не предлагать. Сайт - продвинутая доска объявлений. Никаких предоплат, оплата только за фактически проделанную работу. Всех, кто умеет делать только сайты-визитки ...

    JoomlaБитриксСайт-визитка
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад