assets2012

Требуется дизайнер – верстальщик. Адаптивная(!) html верстка как под ПК, так и под мобильные устройства ( планшеты, моб. телы). Кроссбраузерность, кроссплатформенность. Исполнитель нужен для долгосрочного сотрудничества, так как проект в дальнейшем будет развиваться. В заявках ...