assets2012

Необходимо продолжить начатый дизайн и верстку (адаптивная html верстка как под ПК, так и под мобильные устройства ( планшеты, моб. телы). Кроссбраузерность, кроссплатформенность)). Сверстана главная страница + есть пара картинок (не макетов) внутренних страниц. ...
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- Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется дизайнер – верстальщик. Адаптивная(!) html верстка как под ПК, так и под мобильные устройства ( планшеты, моб. телы). Кроссбраузерность, кроссплатформенность. Исполнитель нужен для долгосрочного сотрудничества, так как проект в дальнейшем будет развиваться. В заявках ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется создать сайт под ключ на самописном движке. Никаких joomla, Битрикс и тому подобное не предлагать. Сайт - продвинутая доска объявлений. Никаких предоплат, оплата только за фактически проделанную работу. Всех, кто умеет делать только сайты-визитки ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт9 лет назад