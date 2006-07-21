assimetric

Рекламная компания в Днепропетровске ищет визуализатора. Первый проект будет следующим. Нужно изобразить стакан из которого выбрызгивается кофе в момент если бы его бросили с небольшой высоты и он ударившись немного подскочил в воздух. на полу, ...
- $1503D-графика12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $3000
Нужно разработать концепцию и реализовать 3 несложные но весёлые флеш игры для бренда Столетов. На каждую игру 1 месяц. Бюджет указан за три игры в сумме.Разработка игр1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $1000
Разработчику нужен в помощь Java Junior Programmer на время. удалённо либо в офис. Желательно Киев.Будем разрабатывать gis>swf конвертор. нужно понимание UML, умение работать в режиме TDD, ответственность, коммуникабельность. в предложении указывать плату за час работы.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт17 лет назад
разработчику нужен в помощь Java Junior Programmer на время. удалённо либо в офис. Желательно Киев.Будем разрабатывать gis>swf конвертор. нужно понимание UML, умение работать в режиме TDD, ответственность, коммуникабельность. в предложении указывать плату за час работы.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Отзывы фрилансеров
$3000
10 баллов
16 лет назад
Очень понравилось работать... работа, деньги без проволочек...
Ответный отзыв
Всё сделал здорово, вовремя. Комуникабельность на высшем уровне. Клиент остался очень доволен. Замечательная анимация.