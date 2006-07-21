assimetric

Гость assimetric

 
42 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Реклама на асфальте

    $150

    Рекламная компания в Днепропетровске ищет визуализатора. Первый проект будет следующим. Нужно изобразить стакан из которого выбрызгивается кофе в момент если бы его бросили с небольшой высоты и он ударившись немного подскочил в воздух. на полу, ...

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • 3 флеш игры для бренда Столетов.

    $3000

    Нужно разработать концепцию и реализовать 3 несложные но весёлые флеш игры для бренда Столетов. На каждую игру 1 месяц. Бюджет указан за три игры в сумме.

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Java Junior

    $1000

    Разработчику нужен в помощь Java Junior Programmer на время. удалённо либо в офис. Желательно Киев.Будем разрабатывать gis&gt;swf конвертор. нужно понимание UML, умение работать в режиме TDD, ответственность, коммуникабельность. в предложении указывать плату за час работы.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • GIS>SWF Convertor

    разработчику нужен в помощь Java Junior Programmer на время. удалённо либо в офис. Желательно Киев.Будем разрабатывать gis&gt;swf конвертор. нужно понимание UML, умение работать в режиме TDD, ответственность, коммуникабельность. в предложении указывать плату за час работы.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
MaxLom
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$3000
10 баллов
16 лет назад
3 флеш игры для бренда Столетов.
Очень понравилось работать... работа, деньги без проволочек...
Всё сделал здорово, вовремя. Комуникабельность на высшем уровне. Клиент остался очень доволен. Замечательная анимация.
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