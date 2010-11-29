aswed

Артем Дзюбенко aswed

 
38 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт инвестиционного фонда

    тех задания нет ! но есть аналогичный проект http://macrotrade.com Интересует цена и строки выполнения ! платежные системы: самые используемые в СНГ, дизайн берется с джумлы!

    Joomla
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется веб-портал

    Требуется веб портал который по всей функциональности будет полным аналогом проектов компании РИА (невключая дизайн :) ). ДОМ.РИА РАБОТА.РИА АВТО.РИА Цену сложите сами , цену указывайте при предложении и не забывайте о ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад