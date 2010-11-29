тех задания нет ! но есть аналогичный проект http://macrotrade.com Интересует цена и строки выполнения ! платежные системы: самые используемые в СНГ, дизайн берется с джумлы!
Сайты «под ключ»11 заявок
Закрыт
12 лет назад
тех задания нет ! но есть аналогичный проект http://macrotrade.com Интересует цена и строки выполнения ! платежные системы: самые используемые в СНГ, дизайн берется с джумлы!
Требуется веб портал который по всей функциональности будет полным аналогом проектов компании РИА (невключая дизайн :) ). ДОМ.РИА РАБОТА.РИА АВТО.РИА Цену сложите сами , цену указывайте при предложении и не забывайте о ...
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