asyatsybulskaya

Trinity Monsters

Кто мы?

Команда, которая создаёт мобильные приложения.

Что мы делаем?

Занимаемся enterprise-разработкой, создаём интернет-магазины,

приложения для онлайн-образования, системы записи на услуги,

программные обеспечения с использованием нейросетей,

uber-сервисы, лайфстайл-приложения для досуга и развлечения

(рецепты, книги, квесты) и многое другое.

Где у нас есть офисы?

В Москве и Петрозаводске, а также с нами удалённо работают

ребята из других городов.

Некоторые клиенты:

Азбука Вкуса — сделали приложение по доставке готовой еды из сети супер-маркетов («Экспресс-меню»), а ещё редизайн приложения «Доставка» и кое-что для управления внутренними процессами;

Nespresso — ведём Enterprise-разработку компании: делаем внутренние

приложения для выбора капсул и кофемашин, для обучения и учёта рабочего времени сотрудников и многого другого; Chop-chop — придумали невозможно стильный дизайн!;

FindFace — сделали приложение для самого известного сервиса

поиска людей по фотографии; FoodMap — тут мы собрали внушительную базу скидок и акций

в ресторанах и кафе по всей России; Юлия Высоцкая — создали для актрисы и телеведущей 2 приложения:

первое с рецептами со всего мира, второе исключительно с завтраками; Артемий Троицкий — подкасты для знаменитого музыкального критика благодаря нам можно найти в AppStore.

Как трепетно мы относимся к дизайну, можно посмотреть здесь:

https://www.behance.net/trinity_digital