asyatsybulskaya

Ася asyatsybulskaya

 
28 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Trinity Monsters

Кто мы?

Команда, которая создаёт мобильные приложения.

Что мы делаем?

Занимаемся enterprise-разработкой, создаём интернет-магазины, 

приложения для онлайн-образования, системы записи на услуги, 

программные обеспечения с использованием нейросетей, 

uber-сервисы, лайфстайл-приложения для досуга и развлечения 

(рецепты, книги, квесты) и многое другое.

Где у нас есть офисы?

В Москве и Петрозаводске, а также с нами удалённо работают 

ребята из других городов. 

Некоторые клиенты: 

  • Азбука Вкуса — сделали приложение по доставке готовой еды из сети

    супер-маркетов («Экспресс-меню»), а ещё редизайн приложения 

    «Доставка» и кое-что для управления внутренними процессами;

  • Nespresso — ведём Enterprise-разработку компании: делаем внутренние

    • приложения для выбора капсул и кофемашин, для обучения 

    и учёта рабочего времени сотрудников и многого другого;

  • Chop-chop — придумали невозможно стильный дизайн!;
  • FindFace — сделали приложение для самого известного сервиса 

    • поиска людей по фотографии;

  • FoodMap — тут мы собрали внушительную базу скидок и акций 

    • в ресторанах и кафе по всей России;

  • Юлия Высоцкая — создали для актрисы и телеведущей 2 приложения: 

    • первое с рецептами со всего мира, второе исключительно с завтраками;

  • Артемий Троицкий — подкасты для знаменитого музыкального критика 

    • благодаря нам можно найти в AppStore.

Как трепетно мы относимся к дизайну, можно посмотреть здесь: 

https://www.behance.net/trinity_digital 