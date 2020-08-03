asyatsybulskaya

Для интересного образовательного проекта необходимо разработать панель управления задачами и ответами с использованием angular/vue/react. Проект рассчитан на 3 месяца, фулл тайм. Ищем сильных исполнителей middle+ Подробности в ЛС
Кто мы?
Команда, которая создаёт мобильные приложения.
Что мы делаем?
Занимаемся enterprise-разработкой, создаём интернет-магазины,
приложения для онлайн-образования, системы записи на услуги,
программные обеспечения с использованием нейросетей,
uber-сервисы, лайфстайл-приложения для досуга и развлечения
(рецепты, книги, квесты) и многое другое.
Где у нас есть офисы?
В Москве и Петрозаводске, а также с нами удалённо работают
ребята из других городов.
Некоторые клиенты:
- Азбука Вкуса — сделали приложение по доставке готовой еды из сети
супер-маркетов («Экспресс-меню»), а ещё редизайн приложения
«Доставка» и кое-что для управления внутренними процессами;
- Nespresso — ведём Enterprise-разработку компании: делаем внутренние
- Chop-chop — придумали невозможно стильный дизайн!;
- FindFace — сделали приложение для самого известного сервиса
- FoodMap — тут мы собрали внушительную базу скидок и акций
- Юлия Высоцкая — создали для актрисы и телеведущей 2 приложения:
- Артемий Троицкий — подкасты для знаменитого музыкального критика
приложения для выбора капсул и кофемашин, для обучения
и учёта рабочего времени сотрудников и многого другого;
поиска людей по фотографии;
в ресторанах и кафе по всей России;
первое с рецептами со всего мира, второе исключительно с завтраками;
благодаря нам можно найти в AppStore.
- Веб-программирование13 заявокЗакрыт3 года назад