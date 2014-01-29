Необходимо доработать стандартную MediaWiki вся необходимая информация будет предоставлена
- $20Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $500
Создать модуль под CMS LiveStreet Суть - кукла персонажа с возможностью покупки элементов одежды/частей тела в магазине и последующим надеванием на куклу. Работа с Москвой и областью. Оплата по факту приёма.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Требуется разработать, нарисовать, сверстать и перенести информацию с существующего сайта. Основной функционал: - "коробочный" LiveStreet (друзья, профили, голосование, рейтинг, личные и коллективные блоги, карма и прочее) - фотогалерея - внутренняя валюта (пополнение, оплата доступа и услуг) - персонаж пользователя (есть ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
нужен модуль для LiveStreet для реализации куклы персонажа элементы одежды покупаются в магазине нужно управление элементами куклы и визуальное отображение надетых элементов отрисовывать сами элементы не требуется, нужен только кодВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется разработать дизайн под социальную сеть на CMS LiveStreetДизайн сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад