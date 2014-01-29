aszh

Антон Житарёв aszh

 
42 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создать модуль под LiveStreet

    $500

    Создать модуль под CMS LiveStreet Суть - кукла персонажа с возможностью покупки элементов одежды/частей тела в магазине и последующим надеванием на куклу. Работа с Москвой и областью. Оплата по факту приёма.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт на LiveStreet

    $2500

    Требуется разработать, нарисовать, сверстать и перенести информацию с существующего сайта. Основной функционал: - "коробочный" LiveStreet (друзья, профили, голосование, рейтинг, личные и коллективные блоги, карма и прочее) - фотогалерея - внутренняя валюта (пополнение, оплата доступа и услуг) - персонаж пользователя (есть ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Кукла персонажа

    $500

    нужен модуль для LiveStreet для реализации куклы персонажа элементы одежды покупаются в магазине нужно управление элементами куклы и визуальное отображение надетых элементов отрисовывать сами элементы не требуется, нужен только код

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад