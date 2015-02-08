CMS Joomla, Wordpress
Уже более 3-х лет занимаюсь разработкой сайтов "под ключ", а именно:
- одностраничники (лендинг пэйдж);
- сайты визитки;
- корпоративные сайты;
- интернет магазины.
Стоимость и сроки каждого проекта рассчитываются индивидуально, но цены приемлемые.
К работе отношусь серьезно, всегда учитываю пожелания клиента!
Отдаю предпочтение разработки сайтов на таких CMS как Joomla, WordPress, OpenCart.
Готов доработать\переделать то что Вам сделали некачественно.
В моей команде есть 2 верстальщика,специалист по WordPress и отдельно специалист по Joomla.
Будем рады Вам помочь!
Портфолио
- Сайт конструкторского бюро302 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель, выполнил работу качественно и в срок. Рекомендую его.
Ответный отзыв
Чётко поставлена задача плюс своевременная оплата. Рекомендую!
$40
10 баллов
10 лет назад
Joomla
Работа выполнена хорошо. Рекомедую
Ответный отзыв
Чётко и в полном обьеме было поставлена задача. Оплата была произведена по завершению проекта без задержки. Рекомендую данного заказчика.
$100
10 баллов
10 лет назад
Joomla
Справился на отлично
Ответный отзыв
Предоставлено полное ТЗ, оплата была сделана моментально. Рекомендую.
$50
10 баллов
10 лет назад
Все отлично!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи и постоянная связь - лучшие качества заказчика.
$10
10 баллов
10 лет назад
Joomla
Быстро и качественно выполнил работу, строго по ТЗ.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи и постоянная связь - лучшие качества заказчика.
Системы управления (CMS)
4 отзыва
от $50
от 3 дней
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