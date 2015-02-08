ateamcms

Ярослав ateamcms

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
CMS Joomla, Wordpress

Уже более 3-х лет занимаюсь разработкой сайтов "под ключ", а именно:

- одностраничники (лендинг пэйдж);

- сайты визитки;

- корпоративные сайты;

- интернет магазины.

Стоимость и сроки каждого проекта рассчитываются индивидуально, но цены приемлемые.

К работе отношусь серьезно, всегда учитываю пожелания клиента!

Отдаю предпочтение разработки сайтов на таких CMS как Joomla, WordPress, OpenCart.

Готов доработать\переделать то что Вам сделали некачественно.

В моей команде есть 2 верстальщика,специалист по WordPress и отдельно специалист по Joomla.

Будем рады Вам помочь!

Портфолио

Отзывы заказчиков

eleanor2014
Александр 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
$50
10 баллов
10 лет назад
Необходимо по готовому дизайну сделать верстку и натянуть на движок
Отличный исполнитель, выполнил работу качественно и в срок. Рекомендую его.
Чётко поставлена задача плюс своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
OldSkorpin
Илья 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Сверстать и поставить на joomla
Joomla
Работа выполнена хорошо. Рекомедую
Чётко и в полном обьеме было поставлена задача. Оплата была произведена по завершению проекта без задержки. Рекомендую данного заказчика.
Ответный отзыв
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Одеть дизайн на Joomla
Joomla
Справился на отлично
Предоставлено полное ТЗ, оплата была сделана моментально. Рекомендую.
Ответный отзыв
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Правки в JoomShopping
Все отлично!
Четкая постановка задачи и постоянная связь - лучшие качества заказчика.
Ответный отзыв
dkhamaza
Денис 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Редактирование карточки товара joomshopping
Joomla
Быстро и качественно выполнил работу, строго по ТЗ.
Четкая постановка задачи и постоянная связь - лучшие качества заказчика.
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
4 отзыва
от $50
от 3 дней
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