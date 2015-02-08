CMS Joomla, Wordpress

Уже более 3-х лет занимаюсь разработкой сайтов "под ключ", а именно:

- одностраничники (лендинг пэйдж);

- сайты визитки;

- корпоративные сайты;

- интернет магазины.

Стоимость и сроки каждого проекта рассчитываются индивидуально, но цены приемлемые.

К работе отношусь серьезно, всегда учитываю пожелания клиента!

Отдаю предпочтение разработки сайтов на таких CMS как Joomla, WordPress, OpenCart.

Готов доработать\переделать то что Вам сделали некачественно.

В моей команде есть 2 верстальщика,специалист по WordPress и отдельно специалист по Joomla.

Будем рады Вам помочь!