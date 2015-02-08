dkhamaza

Денис dkhamaza

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

ateamcms
Ярослав 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Редактирование карточки товара joomshopping
Joomla
Четкая постановка задачи и постоянная связь - лучшие качества заказчика.
Быстро и качественно выполнил работу, строго по ТЗ.
Ответный отзыв