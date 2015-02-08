Добрый день! Необходимо реализовать следующую возможность на Delphi 7: 1. Гарантированная выгрузка и загрузка файлов в MySQL и обратно, а так же вывод сообщения при удачной или не удачной выгрузке (с ...
Прикладное ПО3 заявки
Закрыт
10 лет назад
Добрый день! Необходимо реализовать следующую возможность на Delphi 7: 1. Гарантированная выгрузка и загрузка файлов в MySQL и обратно, а так же вывод сообщения при удачной или не удачной выгрузке (с ...
Доброго времени суток! Постараюсь максимально подробно описать суть работы. На данный момент есть одна БД "Компания 0" к ней подключен магазин с двумя ККМ и Кафе с двумя екиперами ...
Доброго времени суток! Опишу что необходимо: Движок сайта Joomla 3.03 Магазин JoomShopping 4.8.0 Необходимо доделать карточку товара так, что бы она выглядела как на шаблоне во вложении. ...