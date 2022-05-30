Atlassian Product Consultant Консультации по работе в системе Автоматизация проектов в JIRA Создание / конфиг Workflow Создание скриптов Automation (автоматическая смена статусов, учет времени, уведомления, комментарии, sla, формирование названий, подзадач и т.д.) Настройка прав, полномочий Создание портала для клиента, настройка визуализации и оформления Создание проектов любой сложности. Миграция Server to Cloud. Интеграции с Power BI Создание автоматических отчетов в Dashboard или Excel. Опыт в сфере - 8 лет. Опыт работы в JIRA - 5 лет. Контакты https://t.me/webdevoller

Я против войны в Украине !

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