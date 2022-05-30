Atlassian Product Consultant
Консультации по работе в системе
Автоматизация проектов в JIRA
Создание / конфиг Workflow
Создание скриптов Automation (автоматическая смена статусов, учет времени, уведомления, комментарии, sla, формирование названий, подзадач и т.д.)
Настройка прав, полномочий
Создание портала для клиента, настройка визуализации и оформления
Создание проектов любой сложности.
Миграция Server to Cloud.
Интеграции с Power BI
Создание автоматических отчетов в Dashboard или Excel.
Опыт в сфере - 8 лет.
Опыт работы в JIRA - 5 лет.
Контакты https://t.me/webdevoller
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сертификация JIRA32 просмотра
Тестирование ПО
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Тестирование сайтов
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$20/час
от 1 часа
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