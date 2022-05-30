atlassian_consul

Алексей atlassian_consul

 
31 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Atlassian Product Consultant

Консультации по работе в системе

Автоматизация проектов в JIRA

Создание / конфиг Workflow

Создание скриптов Automation (автоматическая смена статусов, учет времени, уведомления, комментарии, sla, формирование названий, подзадач и т.д.)

Настройка прав, полномочий

Создание портала для клиента, настройка визуализации и оформления

Создание проектов любой сложности.

Миграция Server to Cloud.

Интеграции с Power BI

Создание автоматических отчетов в Dashboard или Excel.

Опыт в сфере - 8 лет.

Опыт работы в JIRA - 5 лет.

Контакты https://t.me/webdevoller

Портфолио

Тестирование ПО
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$20/час
от 1 часа
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Тестирование сайтов
нет отзывов
$20/час
от 1 часа
нет рейтинга