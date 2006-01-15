Основные обязательные разделы проекта: • Система регистрации пользователей, поиск среди зарегистрированных пользователей по заданным параметрам. • Внутренняя почта. Пользователи обмениваются текстовыми сообщениями: предложение с ценой/наличием товара (по шаблону, с автоматическим добавлением координат продавца из БД пользователей) Запрос продавцу о ...
- $1200Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $1000
Примем на работу в Хабаровске, администрирование портала, доработка сайта, участие в работе команды удаленной разработки. Проект с большими перспективами. Старт от 10-15 т.р, по результатам собеседования и конкурса резюме. Опыт необязателен, но профильное образование и ...Прочее9 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Ваши задачи: модерирование и развитие нового форума о технике (продажа/ремонт бульдозеров/грузовиков и т.п.), возможно участие в развитии сайта - новости, контент,рассылка. Для участия в конкурсе обязательное условие - выслать нам ваш анализ трех наиболее значимых ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Основные обязательные разделы проекта: • Система регистрации пользователей, поиск среди зарегистрированных пользователей по заданным параметрам. • Внутренняя почта. Пользователи обмениваются текстовыми сообщениями: предложение с ценой/наличием товара (по шаблону, с автоматическим добавлением координат продавца из БД пользователей) запрос продавцу о товаре ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт18 лет назад