Ваши задачи: модерирование и развитие нового форума о технике (продажа/ремонт бульдозеров/грузовиков и т.п.), возможно участие в развитии сайта - новости, контент,рассылка. Для участия в конкурсе обязательное условие - выслать нам ваш анализ трех наиболее значимых ...