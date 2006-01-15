atrunz

Гость atrunz

 
50 летРоссия/Хабаровск
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сеть для дилеров

    $1200

    Основные обязательные разделы проекта: • Система регистрации пользователей, поиск среди зарегистрированных пользователей по заданным параметрам. • Внутренняя почта. Пользователи обмениваются текстовыми сообщениями: предложение с ценой/наличием товара (по шаблону, с автоматическим добавлением координат продавца из БД пользователей) Запрос продавцу о ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • PHP/админ портала B2B

    $1000

    Примем на работу в Хабаровске, администрирование портала, доработка сайта, участие в работе команды удаленной разработки. Проект с большими перспективами. Старт от 10-15 т.р, по результатам собеседования и конкурса резюме. Опыт необязателен, но профильное образование и ...

    PHP
    Прочее9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Контент-менеджер сайта о тракторах

    $250

    Ваши задачи: модерирование и развитие нового форума о технике (продажа/ремонт бульдозеров/грузовиков и т.п.), возможно участие в развитии сайта - новости, контент,рассылка. Для участия в конкурсе обязательное условие - выслать нам ваш анализ трех наиболее значимых ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Торговая площадка

    $1000

    Основные обязательные разделы проекта: • Система регистрации пользователей, поиск среди зарегистрированных пользователей по заданным параметрам. • Внутренняя почта. Пользователи обмениваются текстовыми сообщениями:  предложение с ценой/наличием товара (по шаблону, с автоматическим добавлением координат продавца из БД пользователей)  запрос продавцу о товаре ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад