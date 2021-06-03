Верстаю сайты и мне это нравится!

Нужна грамотная добротная вёрстка по Вашему макету? Вы пришли по адресу 

Здравствуйте! Меня зовут Сергей и я хочу добавить драйва вашему проекту.

Я уже долгое время занимаюсь разработкой сайтов под ключ, поэтому готов предоставить вам лучшую услугу по соотношению цена/качество.

ПРЕИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ РАБОТАЯ СО МНОЙ:

🔥Уникальный, современный и удобный для пользователя дизайн

🔥Постоянную связь и долгосрочное сотрудничество

🔥Приемлемые цены и высокое качество работы

🔥Уверенность в качестве конечного продукта

🔥Абсолютное соблюдение сроков

‍МОИ НАВЫКИ:

Figma, Adobe XD

HTML5, CSS3, JS, PHP, GULP, GIT, BEM

CMS: Wordpress, Opencart, MODX

勞СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Всем первым клиентам скидка в 15%

За рекомендацию меня в качестве исполнителя вы получаете скидку в 10% на следующий заказ, а заказчик пришедшей по рекомендации получает скидку для всех первых клиентов.

✅Я предоставляю гарантию на свою вёрстку в течение одного месяца, после сдачи проекта.

ОБО МНЕ:

Работая над проектом, я прикладываю все усилия для того, чтобы на выходе вы получили отличный продукт. Будьте готовы, что по окончанию моей работы, его ценность значительно возрастёт. Все проекты выполняются с полным погружением в сферу деятельности заказчика, что даёт возможность создать лучшее решение и гарантированно понравится вашим клиентам. Также для постоянных заказчиков у меня есть особые предложения.

Пишите для бесплатной консультации по вашему проекту.

Способы оплаты:

Сбербанк Онлайн

Яндекс деньги

WebMoney

Контакты: