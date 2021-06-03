Нужна грамотная добротная вёрстка по Вашему макету? Вы пришли по адресу
Здравствуйте! Меня зовут Сергей и я хочу добавить драйва вашему проекту.
Я уже долгое время занимаюсь разработкой сайтов под ключ, поэтому готов предоставить вам лучшую услугу по соотношению цена/качество.
ПРЕИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ РАБОТАЯ СО МНОЙ:
- 🔥Уникальный, современный и удобный для пользователя дизайн
- 🔥Постоянную связь и долгосрочное сотрудничество
- 🔥Приемлемые цены и высокое качество работы
- 🔥Уверенность в качестве конечного продукта
- 🔥Абсолютное соблюдение сроков
- Figma, Adobe XD
- HTML5, CSS3, JS, PHP, GULP, GIT, BEM
- CMS: Wordpress, Opencart, MODX
- Всем первым клиентам скидка в 15%
- За рекомендацию меня в качестве исполнителя вы получаете скидку в 10% на следующий заказ, а заказчик пришедшей по рекомендации получает скидку для всех первых клиентов.
- ✅Я предоставляю гарантию на свою вёрстку в течение одного месяца, после сдачи проекта.
Работая над проектом, я прикладываю все усилия для того, чтобы на выходе вы получили отличный продукт. Будьте готовы, что по окончанию моей работы, его ценность значительно возрастёт. Все проекты выполняются с полным погружением в сферу деятельности заказчика, что даёт возможность создать лучшее решение и гарантированно понравится вашим клиентам. Также для постоянных заказчиков у меня есть особые предложения.
Пишите для бесплатной консультации по вашему проекту.
Способы оплаты:
- Сбербанк Онлайн
- Яндекс деньги
- WebMoney
Контакты:
- Telgram: https://t.me/Seatu_12
- Whatsapp: https://wa.me/79035772704?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82!
- Email: [email protected]
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