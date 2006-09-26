autos

Гость autos

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Модуль для работы с платежными системами

    $100

    Нужнен модуль на php c функциями по работе с платежными системами по автоматическому приему, отправки денег. E-Bullion, Pecunix, 1MDC, Goldmoney, MoneyBookers допустим по E-Bullion форма приема платежа, и функции по обработке и отправке. что-то подобное function accept_ebullion (amount, ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Серверный скрипт автосерфинга

    Нужен именно серверный вариант автоматического серфинга. На примере сайта http://www.surfbuster.net/ робот заходит на сайт логиниться (должно быть обязательно!), нажимает ссылку серфинга и серфит по заданному времени или пока не появиться определнный текст в первом фрейме. Серфить надо только ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Серверный скрипт автосерфинга

    $100

    Нужен именно серверный вариант автоматического серфинга. На примере сайта http://www.surfbuster.net/ робот заходит на сайт логиниться (должно быть обязательно!), нажимает ссылку серфинга и серфит по заданному времени или пока не появиться определнный текст в первом фрейме. Серфить надо только ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дописать скрипт

    $50

    Есть простенький скрипт казино, надо дописать по мелочи, подправить админку и реф программу и добавить мультиязычность, что бы пользователь мог переключиться на свой язык. Время не жмет. В случае своевременной и качественной работы доплата гарантируется. ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Клон сайта

    $100

    Необходимо сделать клон сайта www.investdaddy.com. Время не жмет, но нужно качественно. В случае своевременной и качественной работы доплата гарантируется. Сайт должен быть на темплейтах, div-css стили поддерживать. Должна быть удобная в управлении сайтом админка. Сайт должен ...

    HTMLCSS
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
SmartDesign
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
год назад
$150
0 баллов
17 лет назад
Серверный скрипт автосерфинга
Пропал не забрав работу, и не оплатив ни первую часть ни все вместе =( Если что-то случилось - жду коментариев.