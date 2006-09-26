Нужнен модуль на php c функциями по работе с платежными системами по автоматическому приему, отправки денег. E-Bullion, Pecunix, 1MDC, Goldmoney, MoneyBookers допустим по E-Bullion форма приема платежа, и функции по обработке и отправке. что-то подобное function accept_ebullion (amount, ...
- $100Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен именно серверный вариант автоматического серфинга. На примере сайта http://www.surfbuster.net/ робот заходит на сайт логиниться (должно быть обязательно!), нажимает ссылку серфинга и серфит по заданному времени или пока не появиться определнный текст в первом фрейме. Серфить надо только ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужен именно серверный вариант автоматического серфинга. На примере сайта http://www.surfbuster.net/ робот заходит на сайт логиниться (должно быть обязательно!), нажимает ссылку серфинга и серфит по заданному времени или пока не появиться определнный текст в первом фрейме. Серфить надо только ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть простенький скрипт казино, надо дописать по мелочи, подправить админку и реф программу и добавить мультиязычность, что бы пользователь мог переключиться на свой язык. Время не жмет. В случае своевременной и качественной работы доплата гарантируется. ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо сделать клон сайта www.investdaddy.com. Время не жмет, но нужно качественно. В случае своевременной и качественной работы доплата гарантируется. Сайт должен быть на темплейтах, div-css стили поддерживать. Должна быть удобная в управлении сайтом админка. Сайт должен ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт17 лет назад