Нужен именно серверный вариант автоматического серфинга. На примере сайта http://www.surfbuster.net/ робот заходит на сайт логиниться (должно быть обязательно!), нажимает ссылку серфинга и серфит по заданному времени или пока не появиться определнный текст в первом фрейме. Серфить надо только ...