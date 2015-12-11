avanasyev-vladim

В вложении ТЗ на сайт. Прошу оценить стоимость. работ. В идеале рассматриваю вариант заполнения сайта минимальным количеством карточек товаров для проверки фильтров, с возможностью заполнить его далее самостоятельно, после Вашего предварительного обучения, т.к. база постоянно обновляется, и ...
Владимир Афанасьев avanasyev-vladimavanasyev-vladim
- Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день, В вложении ТЗ на сайт. Прошу оценить стоимость. работ. В идеале рассматриваю вариант заполнения сайта минимальным количеством карточек товаров для проверки фильтров, с возможностью заполнить его далее самостоятельно, после Вашего предварительного обучения, т.к. база постоянно обновляется, ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день, Необходимо разработать сайт на тему: проектирование и строительство коттеджей. Структура на мой взгляд приблизительно следующая: главная(инф. о деятельности компании), услуги (текстовая информация по предоставляемым услугам: проектирование и строительство коттеджей, комплексное проектирование общественных зданий, дизайн-проектирование ), ...Закрыт8 лет назад
Добрый день, Необходимо разработать сайт на тему: проектирование и строительство коттеджей. Структура на мой взгляд приблизительно следующая: главная(инф. о деятельности компании), услуги (текстовая информация по предоставляемым услугам: проектирование и строительство коттеджей, комплексное проектирование общественных зданий, дизайн-проектирование ), ...Закрыт8 лет назад
Добрый день, Серафима. Необходимо разработать сайт на тему: проектирование и строительство коттеджей. Структура на мой взгляд приблизительно следующая: главная(инф. о деятельности компании), услуги (текстовая информация по предоставляемым услугам: проектирование и строительство коттеджей, комплексное проектирование общественных зданий, дизайн-проектирование ...Закрыт8 лет назад