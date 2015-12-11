avanasyev-vladim

В вложении ТЗ на сайт. Прошу оценить стоимость. работ. В идеале рассматриваю вариант заполнения сайта минимальным количеством карточек товаров для проверки фильтров, с возможностью заполнить его далее самостоятельно, после Вашего предварительного обучения, т.к. база постоянно обновляется, и ...