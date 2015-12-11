avanasyev-vladim

Владимир Афанасьев avanasyev-vladim

 
32 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Проектирование и строительство коттеджей

    В вложении ТЗ на сайт. Прошу оценить стоимость. работ. В идеале рассматриваю вариант заполнения сайта минимальным количеством карточек товаров для проверки фильтров, с возможностью заполнить его далее самостоятельно, после Вашего предварительного обучения, т.к. база постоянно обновляется, и ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт на тему проектирование и строительство коттеджей

    Добрый день,  В вложении ТЗ на сайт. Прошу оценить стоимость. работ. В идеале рассматриваю вариант заполнения сайта минимальным количеством карточек товаров для проверки фильтров, с возможностью заполнить его далее самостоятельно, после Вашего предварительного обучения, т.к. база постоянно обновляется, ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Проектирование и строительство коттеджей

    Добрый день,  Необходимо разработать сайт на тему: проектирование и строительство коттеджей. Структура на мой взгляд приблизительно следующая: главная(инф. о деятельности компании), услуги (текстовая информация по предоставляемым услугам: проектирование и строительство коттеджей, комплексное проектирование общественных зданий, дизайн-проектирование ), ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Проектирование и строительство коттеджей

    Добрый день, Необходимо разработать сайт на тему: проектирование и строительство коттеджей. Структура на мой взгляд приблизительно следующая: главная(инф. о деятельности компании), услуги (текстовая информация по предоставляемым услугам: проектирование и строительство коттеджей, комплексное проектирование общественных зданий, дизайн-проектирование ), ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Проектирование и строительство коттеджей

    Добрый день, Серафима. Необходимо разработать сайт на тему: проектирование и строительство коттеджей. Структура на мой взгляд приблизительно следующая: главная(инф. о деятельности компании), услуги (текстовая информация по предоставляемым услугам: проектирование и строительство коттеджей, комплексное проектирование общественных зданий, дизайн-проектирование ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад