avaniashev

Александр avaniashev

 
37 летРоссия/Пенза
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка сайта агентства недвижимости

    Необходимо сделать верстку двух страниц сайта http://www.nlkrd.com/ . Этот сайт будет переноситься на нормальную платформу, но если посмотреть в исходный код страницы - там ужас. Задача: сделать валидную html верстку, которая будет выглядеть так же ...

    Верстка сайтаHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Собрать базу email адресов и телефонов с сайтов

    База нужна в excel, в формате: Название заведения, email, телефон Нужны только места города Пенза. Можно воспользоваться вот этими списками: http://penza-afisha.ru/org.php?id=8 http://penza-afisha.ru/org.php?id=10 http://penza-afisha.ru/org.php?id=19 Чаще всего email находится на странице контактов сайта бара. Укажите пожалуйста стоимость и сроки. Критерий приемки работ: берется случайная организация из ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать 16 текстов

    Необходимо написать SEO тексты для портала now-penza.ru Тексты должны быть приятными для чтения посетителям портала. В текстах можно использовать город "Пенза", так как портал именно для него. Данные тексты будут располагаться под списками на странице категории ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
anjelina_dance
Алла Громова 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$48
10 баллов
8 лет назад
Написать 16 текстов
Сотрудничество закончилось успешно.
Работой доволен
Ответный отзыв
Dream--
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Собрать базу email адресов и телефонов с сайтов
Работой с данным заказчиком полностью доволен! Оплату получил в полном размере и в срок!
Станислав выполнил все обязательства точно и в срок. Работой полностью удовлетворен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Ddrop
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Верстка сайта агентства недвижимости
+
Работой удовлетворен на 100%
Ответный отзыв