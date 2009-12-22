Требуется разработать логотип. Подробности в ПМ.
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
уважаемые дизайнеры! Приглашаю Вас принять участие в конкурсе на разработку логотипа для женского интернет журнала evaline ру. Основные требования к логотипу: - Современный и легко запоминающийся; - ...Завершен12 лет назад
Уважаемые участники! Данные проект является предварительным отбором на постоянную вакансию контент-менеджер проекта. На данном этапе будут выбраны несколько исполнителей, которые впоследствии будут на постоянной основе пополнять сайт. Основные требования к ...Копирайтинг9 исполнителейЗавершен12 лет назад
Настроить сервер с нуля. Оптимизировать под Drupal. + Небольшие консультации....Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
ОС: CentOs + панель: Plesk - Необходимо обновить ПО на сервере до актуальных версий (в т.ч. php, mysql). - Установка и настройка Nginx+Apache. - Полная оптимизация по cms DrupalЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте уважаемые! Требуется создать логотип для регионального портала, а также 3 анимационных баннера (468x60, 315х100 и 240х400) в формате gif Предпочтительно наличие в Вашем предложении ссылки на портфолио. ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте! Необходимо произвести первоначальную настройку и оптимизацию VPS сервера на максимальную производительность.Завершен14 лет назад
Здравствуйте, Уважаемые! Необходимо произвести оптимизацию VPS сервера (в т.ч. установить и оптимизировать связку Apache + nginx).Завершен14 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые! Необходимо создать логотип для регионального портала (rf 51 . net ). Главное требование - логотип должен быт белого цвета и одинакового смотреться на любом фоне. ...Завершен15 лет назад
- $5
Суть в следующем: есть сервер с панелью Plesk, после прикрутки второго домена оба сайта стали долго грузиться, иногда вообще не грузяться. Скорее всего, напортачил с настройками ДНС со вторым доменом.Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт15 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо поднять ТИЦ сайта. Текущий показатель 0. Домен от июля 2009 года. Прогоны по каталогам не интересуют. Желательно, чтобы еще и не забанили. Ну прямо очень ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $30
День добрый ! Нужно СРОЧНО настроить VPS сервер для портала.Завершен15 лет назад
- $500
Сайт должен представляет собой нечто среднее между golosdorogi.ru и ebuga.ru т.к. работа комплексная (дизайн, верстка, cms) ищется один исполнитель (долговременное сотрудничество) Просьба не публиковать предложение, если вы готовы сделать только часть ...Сайты «под ключ»2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $5
Здравствуйте! Мне нужно придумать оригинальное название для автопортала. Требования: 1. Свободное имя в одной из доменных зон .ru, .net, .su 2. Легко запоминающееся название. 3. ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужен дизайн + верстка для интернет магазина: - Простой, лаконичный, стильный дизайн. - Кроссбраузерность (IE 6-7-8, ff, Opera, Safari, Chrome) - Валидность - чистота и аккуратность ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Требуется разработать логотип на основе известного бренда для регионального сайта.Завершен16 лет назад
- $20
Требуется написать парсер для VirtueMart. Исходный сайт amwaymag @ ru Граббим: - Категорию - Наименование - Описание - Цену - Картинки Подробности в ICQ 922620 ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Доброго времени суток. Требуется создать макет сайта http://www.remobox.ru в формате PSD. Дизайн должен быть легким, стильным и современным. Т.к. планируется добавление дополнительных модулей - учесть это при разработке макета. ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $3
Требуется модификация и внедрение модуля free-cloud-tags в имеющуюся в DLE 7.5 систему тегов (в частности автодобавление тегов) ссылка на скрипт http://depositfiles.com/files/7994359Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Есть шаблон, который меня вполне устраивает. Но т.к. он создает большую нагрузку на хостера, необходимо его максимально облегчить. Также рассматриваются предложения по редизайну сайта.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт16 лет назад