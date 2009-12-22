avantum

Сергей avantum

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Логотип для сайта

    $50

    уважаемые дизайнеры! Приглашаю Вас принять участие в конкурсе на разработку логотипа для женского интернет журнала evaline ру. Основные требования к логотипу: - Современный и легко запоминающийся; - ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение сайта статьями женской тематики

    Уважаемые участники! Данные проект является предварительным отбором на постоянную вакансию контент-менеджер проекта. На данном этапе будут выбраны несколько исполнителей, которые впоследствии будут на постоянной основе пополнять сайт. Основные требования к ...

    Копирайтинг9 исполнителей
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип + баннеры

    $50

    Здравствуйте уважаемые! Требуется создать логотип для регионального портала, а также 3 анимационных баннера (468x60, 315х100 и 240х400) в формате gif Предпочтительно наличие в Вашем предложении ссылки на портфолио. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Настройка VPS

    Здравствуйте! Необходимо произвести первоначальную настройку и оптимизацию VPS сервера на максимальную производительность.

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание логотипа и favicon

    Доброго времени суток, уважаемые! Необходимо создать логотип для регионального портала (rf 51 . net ). Главное требование - логотип должен быт белого цвета и одинакового смотреться на любом фоне. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Настроить VPS с двуми домена

    $5

    Суть в следующем: есть сервер с панелью Plesk, после прикрутки второго домена оба сайта стали долго грузиться, иногда вообще не грузяться. Скорее всего, напортачил с настройками ДНС со вторым доменом.

    Настройка сервера/ПО5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поднять ТИЦ сайта

    Доброго времени суток. Необходимо поднять ТИЦ сайта. Текущий показатель 0. Домен от июля 2009 года. Прогоны по каталогам не интересуют. Желательно, чтобы еще и не забанили. Ну прямо очень ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Гибрид двух автопорталов

    $500

    Сайт должен представляет собой нечто среднее между golosdorogi.ru и ebuga.ru т.к. работа комплексная (дизайн, верстка, cms) ищется один исполнитель (долговременное сотрудничество) Просьба не публиковать предложение, если вы готовы сделать только часть ...

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Доменное имя для автопортала

    $5

    Здравствуйте! Мне нужно придумать оригинальное название для автопортала. Требования: 1. Свободное имя в одной из доменных зон .ru, .net, .su 2. Легко запоминающееся название. 3. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн + верстка Joomla 1.5

    Нужен дизайн + верстка для интернет магазина: - Простой, лаконичный, стильный дизайн. - Кроссбраузерность (IE 6-7-8, ff, Opera, Safari, Chrome) - Валидность - чистота и аккуратность ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Парсер для VirtueMart

    $20

    Требуется написать парсер для VirtueMart. Исходный сайт amwaymag @ ru Граббим: - Категорию - Наименование - Описание - Цену - Картинки Подробности в ICQ 922620 ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн сайта строительной тематики

    Доброго времени суток. Требуется создать макет сайта http://www.remobox.ru в формате PSD. Дизайн должен быть легким, стильным и современным. Т.к. планируется добавление дополнительных модулей - учесть это при разработке макета. ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модификация модуля DLE

    $3

    Требуется модификация и внедрение модуля free-cloud-tags в имеющуюся в DLE 7.5 систему тегов (в частности автодобавление тегов) ссылка на скрипт http://depositfiles.com/files/7994359

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переверстать шаблон DLE

    Есть шаблон, который меня вполне устраивает. Но т.к. он создает большую нагрузку на хостера, необходимо его максимально облегчить. Также рассматриваются предложения по редизайну сайта.

    DLE
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

danila-DLA
Даниил 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
4 балла
7 лет назад
Дизайн + верстка Joomla 1.5
Joomla
Рекомендую
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Ответный отзыв
artur86
Любава 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
3 отзыва
$10
10 баллов
12 лет назад
Наполнение сайта статьями женской тематики
Прекрасный работодатель. Четкое ТЗ. Оперативные и четкие ответы. Моментальная оплата. Надеюсь, будем работать и дальше
Работу выполнила отлично. Несмотря на мою занятость, вникла в суть вопроса и выполнила все на высшем уровне. Доволен сотрудничеством! Цена-качество отвечают требованиям.
Ответный отзыв
kate-online
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$46
10 баллов
12 лет назад
Наполнение сайта статьями женской тематики
Сергей написал точное задание, быстро оплатил. Рекомендую к сотрудничеству!
Работу выполнила отлично. Несмотря на мою занятость, вникла в суть вопроса и выполнила все на высшем уровне. Доволен сотрудничеством! Цена-качество отвечают требованиям.
Ответный отзыв
Enamorada87
Татьяна 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Наполнение сайта статьями женской тематики
Спасибо за работу и понимание. Очень приятно работать с Сергеем. Надеюсь и дальше быть полезной!
Работу выполнила отлично. Несмотря на мою занятость, вникла в суть вопроса и выполнила все на высшем уровне. Доволен сотрудничеством! Цена-качество отвечают требованиям.
Ответный отзыв
curli_ledy
Альбина 
33 года
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
2 отзыва
$1
10 баллов
12 лет назад
Наполнение сайта статьями женской тематики
Отличный заказчик, своевременно отвечает на все вопросы, оперативно оплачивает заказ, приятный и легкий в общении человек. Всем рекомендую сотрудничество с ним.
Работу выполнила отлично. Несмотря на мою занятость, вникла в суть вопроса и выполнила все на высшем уровне. Доволен сотрудничеством! Цена-качество отвечают требованиям.
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