avtogaz

Богдан Богданов avtogaz

 
33 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Презентация и Каталог - Верстка/фирменный стиль

    Добрый день.  Ищем дизайнера-верстальщика.  Тематика: LED освещение.  Что нужно сделать:  Есть три каталога (исходники), их нужно переделать под наш дизайн. Текст, фотографии оставляем, меняем только фон/цветовую гамму, логотип...  (дизайн уже готового нашего буклета, также есть в кривых)  Возможно нужно будет видоизменить/дорисовать дизайн.

    Фирменный стиль20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад