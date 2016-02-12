Добрый день. Ищем дизайнера-верстальщика. Тематика: LED освещение. Что нужно сделать: Есть три каталога (исходники), их нужно переделать под наш дизайн. Текст, фотографии оставляем, меняем только фон/цветовую гамму, логотип... (дизайн уже готового нашего буклета, также есть в кривых) Возможно нужно будет видоизменить/дорисовать дизайн.