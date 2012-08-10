axas

Андрей axas

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Видео файл из PREZI в avi

    Необходимо сделать из презентации в прези видеофайл, максимум на 1 минуту, высокого качества изображения и звука. Есть образец, нужно сделать такой же + наложить на него этот же звук, проследив за синхронизацией моментов. При этом, ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Видеоролик для демонстрации принципа работы

    Итак, требуется создать видеоролик (flash, но можно обсудить) по существующим эскизам (раскадровке) продолжительностью примерно 1 минута. Красочно, задорно. Очень нравятся по стилистике рисунки, которые делает для себя вконтакте. Озвучивание не требуется. Суть - демонстрация принципа ...

    Flash
    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 3D-модель из фотографии

    Приветствую, Итак, есть данная фотография. Из нее нужно сделать 3D модель, годную для масштабирования. В итоге нужно получить 3 модели разного размера одинковых пропорций. На фотографии изображен баран -- предполагаемая модель должна обладать достаточно высокой детализацией, ...

    3D-модель
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Мобильная версия сайта

    Мобильная версия сайта. Требуется сделать верстку (дизайн присутствует) и реализовать основной функционал: 1. адаптация под различные мобильные браузеры 2. «резиновый интерфейс» (на подобии m.vk.com) 3. два аудио-плеера на странице с возможностью одновременной работы (плееры должны работать в т.ч. на ...

    iOS
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
rd_nvkz
Михаил 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
3D-модель из фотографии
ttt
Офигительно быстро и качественно!10 из 10. Буду рад продолжить сотрудничество
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