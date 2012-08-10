Необходимо сделать из презентации в прези видеофайл, максимум на 1 минуту, высокого качества изображения и звука. Есть образец, нужно сделать такой же + наложить на него этот же звук, проследив за синхронизацией моментов. При этом, ...
- Анимация2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Итак, требуется создать видеоролик (flash, но можно обсудить) по существующим эскизам (раскадровке) продолжительностью примерно 1 минута. Красочно, задорно. Очень нравятся по стилистике рисунки, которые делает для себя вконтакте. Озвучивание не требуется. Суть - демонстрация принципа ...Видеомонтаж9 заявокЗакрыт11 лет назад
Приветствую, Итак, есть данная фотография. Из нее нужно сделать 3D модель, годную для масштабирования. В итоге нужно получить 3 модели разного размера одинковых пропорций. На фотографии изображен баран -- предполагаемая модель должна обладать достаточно высокой детализацией, ...3D-графика1 исполнительЗавершен11 лет назад
Мобильная версия сайта. Требуется сделать верстку (дизайн присутствует) и реализовать основной функционал: 1. адаптация под различные мобильные браузеры 2. «резиновый интерфейс» (на подобии m.vk.com) 3. два аудио-плеера на странице с возможностью одновременной работы (плееры должны работать в т.ч. на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад