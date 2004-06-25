Художник\ Аниматор

рисую:

людей

животных

антропоморфных

всяких необычных существ

референс\концепт арт для персонажа\маскота

не рисую:

детализацию

реализм

технику

слишком сложные фона

•Рисую только 2Д,в мультяшном стиле, с контуром и без (для надобности работы, могу немного изменить рисовку)•

Для контакта:

Тел.\ Ватс . +7 938 003 70 95