axl_66

Алиса axl_66

 
20 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Художник\ Аниматор

рисую:

людей

животных

антропоморфных

всяких необычных существ

референс\концепт арт для персонажа\маскота 

не рисую:

детализацию

реализм 

технику

слишком сложные фона

•Рисую только 2Д,в мультяшном стиле, с контуром и без (для надобности работы, могу немного изменить рисовку)•

Для контакта:

Тел.\ Ватс. +7 938 003 70 95

Инст (там же и остальные примеры работ) axl87

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Отзывы заказчиков

diyazbarnes
30 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$6
10 баллов
4 года назад
Нарисовать Димаша Кудайбергена
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