Художник\ Аниматор
рисую:
людей
животных
антропоморфных
всяких необычных существ
референс\концепт арт для персонажа\маскота
не рисую:
детализацию
реализм
технику
слишком сложные фона
•Рисую только 2Д,в мультяшном стиле, с контуром и без (для надобности работы, могу немного изменить рисовку)•
Для контакта:
Тел.\ Ватс. +7 938 003 70 95
Инст (там же и остальные примеры работ) axl87
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Портфолио
- Венеция71 просмотр
- Без контура66 просмотров
- Референс\концепт арт87 просмотров
- Редрав кадра "Мистер Фримен"85 просмотров
- Арт \/(•-• )\/60 просмотров
- Без контура 245 просмотров
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
4 года назад
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