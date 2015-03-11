axora_by

Павел Радионов axora_by

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Создание и дизайн сайтов

Разрабатываем сайты:

—делаем индивидуальный дизайн

— подключаем и настраиваем CMS: «Битрикс», WordPress, Simpla и др.

— создаём посадочные страницы (landing page)

Приводим аудиторию:

— запускаем контекстную рекламу

— ведём эффективное SEO — продвижение

— копирайтинг — пишем тексты, которые вызывают доверие

Наши принципы:

—приносить пользу

—работать в поле клиента

—не сдвигать сроков

Контекстная реклама
нет отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
#472
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$25/час
от $680от 14 дней
#1896