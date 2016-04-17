bagira_fashion

Сайт - http://nikitalin.ru/ CMS - Magento Странички категорий: http://nikitalin.ru/women.html http://nikitalin.ru/men.html http://nikitalin.ru/collection.html и тд. Есть четкий пример результата, который я хочу увидеть - http://boutique.brunellocucinelli.com/us/women/outerwear В него входит: 1 - прикрепленный горизонтальный навигационный фильтр (категории для фильтра я укажу в ТЗ) 2 - главное - 4-5 фото товаров ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток Андрей, У меня есть работа по вашей специальности. Необходимо доработать главную страницу сайта небольшими правками сайт - nikitalin.ru CMS - Magento Доработки включают в себя: 1 - Изменение шапки сайта 2 - Overlayer эффект 3 - Изменение размеров изображений ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
Доработка главной страницы сайта: шапка, виджет, блог-видео, адаптивность). ТЗ в приложении Просим сориентировать по примерным срокам исполнения и цене.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$80
10 баллов
8 лет назад
Спасибо Никите за возможность поработать над его проектом! Никита четко и понятно формулирует задачу, при необходимости дополняет ее примерами решения, как он видит или необходимо реализовать. Всегда на связи, оплату проводит согласно договоренностей. Рекомендую!
Ответный отзыв
Андрей приятный в общении человек и продуктивный в работе. Был всегда на связи и оперативно решал все задачи. По ходу проекта возникали некоторые дополнительные сложности, с которыми Андрей справился на отлично. Рекомендую его, как ответственного исполнителя, который доводит работу до конца.