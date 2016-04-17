bagira_fashion

Андрей приятный в общении человек и продуктивный в работе. Был всегда на связи и оперативно решал все задачи. По ходу проекта возникали некоторые дополнительные сложности, с которыми Андрей справился на отлично. Рекомендую его, как ответственного исполнителя, который доводит работу до конца.