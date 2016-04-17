bagira_fashion

Никита Суслин bagira_fashion

 
37 летРоссия/Пенза
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
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  • Страница категорий товаров на Magento 1.9.2.2

    Сайт - http://nikitalin.ru/ CMS - Magento Странички категорий: http://nikitalin.ru/women.html http://nikitalin.ru/men.html  http://nikitalin.ru/collection.html и тд. Есть четкий пример результата, который я хочу увидеть - http://boutique.brunellocucinelli.com/us/women/outerwear В него входит: 1 - прикрепленный горизонтальный навигационный фильтр (категории для фильтра я укажу в ТЗ) 2 - главное - 4-5 фото товаров ...

    Magento
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка главной страницы сайта на Magento

    Доброго времени суток Андрей, У меня есть работа по вашей специальности. Необходимо доработать главную страницу сайта небольшими правками  сайт - nikitalin.ru  CMS - Magento Доработки включают в себя: 1 - Изменение шапки сайта 2 - Overlayer эффект 3 - Изменение размеров изображений ...

    Magento
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
angudz
Андрей 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Доработка главной страницы сайта на Magento
Спасибо Никите за возможность поработать над его проектом! Никита четко и понятно формулирует задачу, при необходимости дополняет ее примерами решения, как он видит или необходимо реализовать. Всегда на связи, оплату проводит согласно договоренностей. Рекомендую!
Андрей приятный в общении человек и продуктивный в работе. Был всегда на связи и оперативно решал все задачи. По ходу проекта возникали некоторые дополнительные сложности, с которыми Андрей справился на отлично. Рекомендую его, как ответственного исполнителя, который доводит работу до конца.
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