Есть референс, нужен максимально приближенный стиль и качество. Коммерческая страница занимается продажей инфопродуктов и курсов. Просьба откликаться только если вы готовы выполнить тестовое задание. Готова хорошо оплачивать, но не пиксельные тексты на фоне даже по ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Видеомонтаж26 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен самый простой сайт для продажи инфопродуктов. Простая цветовая гамма, минимальное описание и возможность купить 2 продукта. Должна присутствовать автоматическая отправка продукта на email после оплаты. Домен уже есть. Интересуют бюджетные варианты. Просьба откликаться с ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно к образовательной странице, в стиле шапки профиля - 12 постов (картинки, текстовые картинки) - два рекламных макета - продающие строит - оформление дизайна двух инфопродуктов Бюджет небольшой, ...Баннеры25 заявокЗакрыт4 года назад