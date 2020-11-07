bakalavru

Александра bakalavru

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать видео и статичные посты для коммерческой страницы instagram

    Есть референс, нужен максимально приближенный стиль и качество. Коммерческая страница занимается продажей инфопродуктов и курсов. Просьба откликаться только если вы готовы выполнить тестовое задание. Готова хорошо оплачивать, но не пиксельные тексты на фоне даже по ...

    Видеомонтаж26 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание сайта с возможностью оплаты

    Нужен самый простой сайт для продажи инфопродуктов. Простая цветовая гамма, минимальное описание и возможность купить 2 продукта. Должна присутствовать автоматическая отправка продукта на email после оплаты. Домен уже есть. Интересуют бюджетные варианты. Просьба откликаться с ...

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оформление страницы Инстаграм

    Нужно к образовательной странице, в стиле шапки профиля  - 12 постов (картинки, текстовые картинки)   - два рекламных макета  - продающие строит - оформление дизайна двух инфопродуктов Бюджет небольшой, ...

    Баннеры25 заявок
    Закрыт
    4 года назад