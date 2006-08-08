baldej

Сергеевич Анатолий baldej

 
50 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Вставить код

    Нужно установить код рекламной биржи SAPE на два движка Phpshopcms и Links Gear. Оба движка под zend, соответственно нужно сделать что бы php код выполнялся в файлах дизайна.

    PHP
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рекламный брокер

    Нужен скрипт рекламного брокера соответственно с дизайном на ваш вкус но на мое одобрение. Продажа ссылок с главной и внутренних страниц. Пример функциональности sape.ru Большая просьба писать стоимость заказа.

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Система раскрутки

    нужна система раскрутки (бесплатное лото) такого же принципа как на freeloto.ru. Дизайн можно на ваш вкус но соответственно в тему лото. Все функции лото должны управлятся с админки. PS. Просьба указывать стоимость работы.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад