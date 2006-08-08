Нужно установить код рекламной биржи SAPE на два движка Phpshopcms и Links Gear. Оба движка под zend, соответственно нужно сделать что бы php код выполнялся в файлах дизайна.
Прочее2 заявки
Закрыт
16 лет назад
Нужно установить код рекламной биржи SAPE на два движка Phpshopcms и Links Gear. Оба движка под zend, соответственно нужно сделать что бы php код выполнялся в файлах дизайна.
Нужен скрипт рекламного брокера соответственно с дизайном на ваш вкус но на мое одобрение. Продажа ссылок с главной и внутренних страниц. Пример функциональности sape.ru Большая просьба писать стоимость заказа.
нужна система раскрутки (бесплатное лото) такого же принципа как на freeloto.ru. Дизайн можно на ваш вкус но соответственно в тему лото. Все функции лото должны управлятся с админки. PS. Просьба указывать стоимость работы.
Нужно создать систему раскрутки такого же принципа как на freeloto.ru только соответственно с другим дизайном.